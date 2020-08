Naisnäkökulman olemassaoloa Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila ei kiellä tai väistä. "Siitä on iloa itselle ja se on ollut sellaista, mistä on voinut ammentaa. Olen kuitenkin ensisijaisesti johtaja." Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila jäi koukkuun toimittajan ammattiin oltuaan opiskelijana kesätöissä Hämeen Sanomissa – synnyinkaupunkinsa Hämeenlinnan maakuntalehdessä.

Hän oli halunnut esiintymisen ja suomen kielen taitojen yhdistyvän työssään.

– Tykkäsin kovasti tehdä erilaisia henkilöhaastatteluita ja laajempia reppareita viikonvaihteen numeroon, hän kertoo.

Toisaalta nuorta naista kiehtoivat uutistoiminnan syke ja ajan hermolla pysyminen. Ylä-Anttila nautti levikkialueen kiertämisestä ja aiheiden löytämisestä.

Kaikkien juttujen suola oli hänelle ihmisten tapaaminen. Nytkin – multimediataitojen ja koodaamisen aikakaudella – Ylä-Anttila painottaa ihmisten kohtaamisen ja aitojen kokemusten kuulemisen tärkeyttä.

Samoin Ylä-Anttila nostaa tärkeäksi verkostoitumisen monenlaisten vaikuttajien kanssa.

– Että rakennetaan ymmärrykseen pyrkivää ja jokaista arvostavaa maailmaa, eikä kuplautuvaa ja toisia väheksyvää yhteiskuntaa, hän perustelee.

Ura urkeni kunnolla, kun Ylä-Anttila pääsi töihin vuonna 1982 vastikään aloittaneisiin Mainostelevision uutisiin. Pari vuotta myöhemmin hän sai jo vakipaikan.

Ylä-Anttila sanoo, että uran alkuvaiheessa nais-etuliitteen käyttöä tuli mietityksi.

– Kyllä 80-luvulla oli eri yhteiskunta, joka vaati kaikilta naisilta enemmän. Se oli selvä asia, Ylä-Anttila toteaa.

Tilanne on Ylä-Anttilan mukaan muuttunut harppauksin. Nykyään hän on johtaja, joka on nainen. Silti vieläkin täytyy tarkkailla, nouseeko eteen heikkoja kohtia tasa-arvon rakenteissa.

Tyttöjen ja naisten asemaan maailmalla Ylä-Anttila on vaikuttanut itsekin Naisten Pankin perustajana. Hanke lähti liikkeelle vuonna 2007 Kirkon Ulkomaanavun Liberian-matkasta, jota Ylä-Anttila oli järjestämässä.

Naisten aseman lisäksi toinen asia, joka Ylä-Anttilan uran aikana on muuttunut, on mediamaailma itsessään.

– Siinä oikeastaan kaikki on muuttunut. Me ei olla enää gatekeepereitä (portinvartijoita), ja sisältöjä voidaan tehdä monella tapaa. Tekniikka on muuttunut hirveästi, samoin asiakas- ja yleisösuhde, Ylä-Anttila luettelee.

Ylä-Anttilan uran vaikein paikka liittyy median mainonta- ja kuluttajakäytöksen muutoksen vaatimiin sopeutustoimiin.

– Yksilötasolla yt-neuvottelut ja irtisanomiset ovat raskaita ja surullisia. Talouden lait ovat rankat, Ylä-Anttila sanoo.

Myös vallitseva koronakevät on mullistanut mediakentän toimintaa. Ylä-Anttila on kiitollinen siitä, kuinka ketterästi uudenlaisia asioita on voitu tehdä haastavissa olosuhteissa hänen nykyisessä työpaikassaan Yleisradiossa.

Ylä-Anttilan mukaan valtiollisen Ylen rooli on myös tärkeä isona kulttuuritalona. Koronaepidemian aikaan tehtävänä on tukea ihmisten henkistä kestävyyttä vaikkapa uudella Yle Olohuone -konseptilla.

Omaa henkistä kanttiaan Ylä-Anttila pitää yllä rentoutumalla saunassa ja paljussa synnyinpaikkansa Hämeenlinnan kesämökillä ja kävelyillä muun muassa Vanajaveden ympäristössä.

Hämeenlinnassa asuu myös Ylä-Anttilan isä, johon tyttärellä on läheinen suhde. Menneinä viikkoina terveisiä on voinut huikata vain ovensuusta.

Lisäksi Ylä-Anttila lukee paljon. Viime vuonna hän valitsi kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan.

– Mulla on noin 15 vuotta ollut lukupiiri, jossa on naisia eri elämän aloilta. Kokoonnumme kerran kuussa keskustelemaan lukemastamme kirjasta ja maailman tapahtumista, hän kertoo.