Helsinki

Ukrainan sotilasajoneuvoja Kiovan kaduilla lauantaina. Kuva: ZURAB KURTSIKIDZE

Ylen tietojen mukaan Suomi on antamassa Viron tykeille vientiluvan Ukrainaan. Saksa antoi uutistoimisto AFP:n mukaan aseille vientiluvat aiemmin tänään. Ylen tietojen mukaan Suomelle on vahvistettu, että Saksan kanta on myönteinen, mutta kantaa ei ole vielä virallisesti välitetty Suomelle.

Sekä Suomen puolustusministeriö että ulkoministeriö ovat todenneet, ettei niillä ole mitään tykkien luovutusta vastaan, Yle kertoo. Suomen päätöksen tykkien jatkovientiluvasta tekee puolustusministeriö.

Viro tarvitsee luvan Suomesta ja Saksasta, koska Viro osti kyseiset tykit aikoinaan Suomesta, joka vuorostaan hankki ne Saksasta.

AFP kertoi aiemmin lauantaina, että Saksa on myöntänyt vientiluvat aseille, joita muut Euroopan maat ovat siltä ostaneet ja haluaisivat nyt toimittaa Ukrainaan.

Jatkovientilupien myötä Viro voi toimittaa Ukrainaan kahdeksan Itä-Saksasta peräisin olevaa kenttätykkiään. Lisäksi Hollanti saa luvan luovuttaa Ukrainalle 400 panssarintorjuntaan käytettävää raketinheitintä.

Ylen mukaan Suomen hallitus kokoontuu huomenna päättämään myös tuhannen luotiliivin ja kypärän sekä yhden kenttäsairaalan lahjoittamisesta Ukrainalle. Asian vahvistavat toisistaan riippumattomat tietolähteet, Yle kertoo. Toistaiseksi Suomen tarjoama apu Ukrainalle on ollut rahallista ja humanitääristä.

Ylen mukaan Suomi ei ole päättänyt suorasta aseavusta Ukrainalle, toisin kuin monet eurooppalaiset maat. Suomen periaate on ollut, ettei se vie aseita sotaa käyviin maihin.