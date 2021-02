Kuva OAJ:n puoluejohtajapaneelista. Kuvassa keskustan Annika Saarikko (vas), perussuomalaisten Jussi Halla-Aho, SDP:n Sanna Marin ja kokoomuksen Petteri Orpo. Kuva: Mauri Ratilainen

Ylen uusimman puolueiden kannatusmittauksen mukaan pääministeripuolue SDP on suosituin. SDP:n kannatus kuntavaaligallupissa on 20,3 prosenttia. Pudotusta edelliseen gallupiin on tullut 1,1 prosenttiyksikköä.

Kannatusmuutoksissa niin SDP:n kuin muidenkin puolueiden osalta on kuitenkin otettava huomioon se, että aiemmalla gallupilla pyrittiin mittamaan kannatusta eduskuntavaaleissa. Nyt gallupissa kysyttiin, keitä suomalaiset äänestäisivät kuntavaaleissa.

Kakkosena mittauksessa on perussuomalaiset, joka menetti kannatustaan edelliseen mittaukseen nähden 3,1 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 18,8 prosenttia äänestäjistä. Viime kuntavaaleihin nähden puolueen kannatus on roimasti parempi. Neljä vuotta sitten perussuomalaisia äänesti 8,8 prosenttia äänestäjistä.

Kokoomus hengittää 18,3 prosentin kannatuksellaan ihan perussuomalaisten niskaan. Kokoomus paransi kannatustaan 2,1 prosenttiyksikköä.

Keskustan kannatus nousi 1,2 prosenttiyksikköä. Puolue on neljäntenä 12,9 prosentin kannatuksellaan. Mittauksen tausta-aineiston perusteella merkittävä osa edellisissä kuntavaaleissa keskustaa äänestäneistä on siirtynyt katsomoon.

Taloustutkimus haastatteli 2 468 ihmistä, joista 1 605 kertoi puoluekantansa. Mittauksen virhemarginaali on 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Haastattelut tehtiin 11.tammikuuta-2.helmikuuta.