Oulun alueen yleisurheilijat pääsevät kilpailemisen makuun heti kesäkuun 1. päivänä, kun Limingan Niittomiehet järjestää piirikunnallisen tapahtuman. LNM:n puuhamies Jorma Jokela kertoo, että päätös kisojen järjestämisestä tehtiin heti, kun hallitus ilmoitti rajoitusten höllentämisestä.

LNM, Oulun Pyrintö ja Kuivasjärven Aura ovat koordinoineet, että alkukesän kilpailut eivät mene päällekkäin.

– Tärkeintä on, että saamme heti kilpailuja, jotta homma ei lässähdä. Varsinkin monilla kestävyysurheilijoilla on jäänyt keväällä kisoja pois. Maanantai-ilta on muutenkin hyvä aika, Jokela näkee.

Iltamat vedetään läpi neljän lajin tiiviinä pakettina. Ohjelmassa ovat 600 metriä, 3 000 metriä, korkeus ja kuula T- ja P15-sarjoista naisiin ja miehiin.

– Järjestämme tapahtuman nöyrin mielin. Korkeus ja kuula ovat eri päissä kenttää. Jos 3 000 metrille tulee paljon kuntojuoksijoita, kisat juostaan noin kymmenen hengen erissä.

Perinteisissä Laidunkauden avauskisoissa on joskus ollut urheilijat ja toimitsijat mukaan lukien jopa yli 500 ihmistä paikalla, mutta piirikunnalliseen tapahtumaan ei ole odotettavissa suurta väkijoukkoa. Järjestäjät ovat kuitenkin ottaneet katsojien turvallisuuden huomioon.

– Teemme katsomoon nauhoilla lokerot ja kuulutuksissa muistutetaan turvaväleistä. Kentän sivustoillahan on toki lääniä vaikka kuinka paljon.

Limingan Niittomiesten Matias Tiiro juoksi viime kesänä Kalevan kisojen 800 metrin finaalissa seitsemänneksi. Kuva: Matti Räty

Kilpailuun annetaan poikkeuksellisesti ilmoittautumisaikaa lauantaihin saakka. Tällä hetkellä listoilla on lähinnä LNM:n urheilijoita. Harvemmin juostavalla miesten 600 metrin matkalla ovat mukana Kalevan kisoissa finaalitasolle yltäneet Samuli Hussa ja Matias Tiiro.

– Odotan, että he voivat juosta 1.20–1.25:n väliin, Jokela sanoo.

Hän muistuttaa, että aikataulut saattavat vielä muuttua, jos juoksuja joudutaan porrastamaan osallistujamäärän kasvaessa.

– Olennaista on, että elämä jatkuu, ja saamme tarjota urheilijoille mahdollisuuden kilpailla.

Piirikunnalliset kilpailut Limingan urheilukentällä maanantaina 1. kesäkuuta kello 18 alkaen.