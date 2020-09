Viime vaalikauden kovat, mutta välttämättömät päätökset olivat kova rasti. Samalla tehtiin myös muutama virhe, kuten taksiuudistus, varapuheenjohtaja Petri Honkonen tiivistää, kun kysytään syitä puolueen kannatukseen. Kuva: Arttu Laitala

Mikä puolueessa muuttuu, jos sinut valitaan puheenjohtajaksi?

– Keskusta saa suomalaisten luottamuksen, jos keskustan linja ja tekeminen ovat luottamusta herättäviä. Nyt on epäselvää, mitä keskusta tavoittelee.

– Tärkeintä on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. On tehtävä enemmän töitä ja yhä useamman suomalaisen on oltava yrittäjä, jotta maamme vaurastuu, ja jotta pystymme pelastamaan syöksykierteessä olevan talouden.