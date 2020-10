Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen pitää seurojen tilannetta hankalana. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Koronakriisin sävyttämän liigakauden avausviikot ovat olleet seuroille odotettua suurempi shokki. Monella paikkakunnalla yleisö ei ole löytänyt halleihin täyttääkseen edes rajoituksilla kutistetun katsomokapasiteetin.

Se on yllättänyt seurapomot. Ykkösellä alkavia yleisömääriä on nähty liigakierroksilla jo toistakymmentä. Hämeenlinnassa on jääty pari kertaa jopa reilusti alle tuhannen katsojan.