Media-analyytikko Martin Gurrin teos Revolt of the Public on tarkkanäköinen analyysi globaalista murroksesta, jonka keskellä elämme. Kirjan pääteesin mukaan informaatioteknologian kehitys ja leviäminen on vienyt yhteiskunnallisilta eliiteiltä niiden aiemmin omistaman monopolin asettaa agenda julkisella näyttämöllä.

Internetin myötä aivan tavalliset ihmiset voivat haastaa vallanpitäjiä ja luoda vastakertomuksia, jotka eivät jää neljän seinän sisään vaan saattavat levitä yhtä laajalle kuin median ja muiden instituutioiden omat narratiivit.