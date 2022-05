Yleiseen työttömyyskassaan (YTK) on tullut alkuvuoden aikana yli 24 000 uutta jäsentä.

Tänä vuonna uusia jäseniä on tullut runsaasti erityisesti terveydenhuoltoalalta. Ala on noussut nopeimmin kasvavaksi ammattialaksi YTK:n jäsenten joukossa.

Tammi-huhtikuun aikana Yleiseen työttömyyskassaan liittyneistä reilut seitsemän prosenttia työskentelee terveydenhuollossa. Viime vuonna samalla ajanjaksolla liittyneistä terveydenhuollossa työskenteli hieman yli viisi prosenttia.

YTK:n tiedotteessa todetaan, että terveydenhuollossa työskentelevien uusien jäsenien suurin ikäryhmä ovat 31–40-vuotiaat. Heitä on alalle liittyneistä 29 prosenttia. Seuraavaksi eniten on liittynyt 41–52-vuotiaita, 22 prosenttia.

31–40-vuotiaat muodostavat suurimman ikäryhmän myös kaikista YTK:hon liittyneistä. Heitä oli lähes kolmannes kaikista uusista jäsenistä.

YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Viime vuonna jäsenmäärä nousi yli puoleen miljoonaan. Jäsenmäärän kasvu on jatkunut tänä vuonna.

Suurin toimiala YTK:n uusien jäsenien keskuudessa on tänäkin vuonna ollut rakennusala, toiseksi suurin ala on kaupan ala. Alkuvuoden aikana liittyneistä rakennusalalla työskenteleviä on 10,9 prosenttia ja kaupan alalla työskenteleviä 9,5 prosenttia.