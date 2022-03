Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävästä maanantaina eronneen Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista, Yle uutisoi tietojensa perusteella tiistai-iltana verkkosivuillaan.

Lehtimäki sai syksyllä varoituksen epäasiallisesta käytöksestä, mutta varoitus tuli julki vasta torstaina, kun Yle kertoi siitä.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävästä maanantaina eronneen Mika Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista, kertoo Yle.

Lehtimäki kertoi maanantaina saaneensa olympiakomitealta varoituksen lähetettyään viestejä yöaikaan kahdelle henkilölle.

Ylen tietojen mukaan kohteena olleet henkilöt ovat olleet tekemisissä Lehtimäen kanssa puhtaasti työasioissa. Epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana.

– Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan. Kun Lehtimäki ei ole saanut lähestymisilleen vastakaikua, hänen suhtautumisensa henkilöön on lähteiden mukaan muuttunut täysin. Lehtimäki on tapausten jälkeen vähätellyt henkilöä ammatillisesti eri yhteyksissä, Yle kertoi.

Ylen urheilu tavoitti tiistaina Lehtimäen, joka ei halunnut kommentoida asiaa.

Lehtimäki työskenteli tehtävässä vuodesta 2018 alkaen. Hänet valittiin maaliskuussa jatkamaan vuoteen 2024 saakka.

Lehtimäen, 55, työsuhde päättyy kesäkuun lopulla, eikä hänellä ole työvelvoitetta.