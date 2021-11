Helsinki

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari Supon toimitiloissa. Arkistokuva.

Suojelupoliisi (supo) on saattanut joutua itse vakoilun kohteeksi, kertoo Yle.

Ylen tietojen mukaan joihinkin suojelupoliisin työpaikkoihin on voitu hakea tarkoituksellisesti tiedustelumielessä tavoitteena selvittää tehtäviin valittujen työntekijöiden nimiä ja muita tietoja.

Yle arvioi, että tiedustelussa on käytetty hyväksi sitä, että kaikkien suojelupoliisin virkojen täyttö etenee julkisen haun kautta. Kun joku itse osallistuu hakuun, hänellä on mahdollista saada tietoa työpaikan saaneesta asianosaisjulkisuuden perusteella.

Suojelupoliisilla on Ylen tiedon mukaan vahvoja epäilyjä siitä, että vuosien saatossa on ollut tilanteita, joissa on saattanut olla kysymys rekrytointitiedustelusta.

Työnhakuun kohdistunut tiedustelu auttaisi esimerkiksi vierasta valtiota luomaan tietorekisteriä supon työntekijöistä.

Ylen käyttämä lähde arvioi, ettei tiedustelu ole ollut laajaa.