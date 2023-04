S-ryhmän Prismoissa asiakkaiden käytössä olevat skannerit ovat ilmoittaneet pitkään vääriä hintoja. Skannerit ovat käytössä yhteensä 42:ssa Prismassa.

Ongelmasta kertoneen Ylen mukaan tämä on johtanut siihen, että kassalla maksettava ostosten loppusumma on ollut suurempi kuin asiakas on luullut skannerin ilmoittaman hinnan perusteella.

Ylen tekemissä koeostoissa hintaero skannerin ilmoittaman ja kassalla veloitettavan hinnan välillä heitti eurosta muutamaan euroon.

Ongelma johtui siitä, että skannereilla ja kassajärjestelmällä on eri tietoja tuotteiden hinnasta. Hintaerot skannereiden ja kassan välillä ovat voineet olla pitkäikäisiä. Ensimmäinen Kerää ja skannaa -palvelu otettiin käyttöön vuonna 2019.

Kyse ei ole ollut vähäisestä ongelmasta vaan tilanteesta, joka rikkoo kuluttajansuojalakia, Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Mika Hakamäki sanoo Ylelle.

Yle havaitsi, että skanneri ilmoitti esimerkiksi juomien monipakkauksen hinnan ja yhden panttimaksun. Kassajärjestelmä puolestaan veloitti kaikkien panttien hinnan eli se korjasi skannerin antaman liian pienen hinnan.

SOK:n kehitysjohtaja Jarkko Mäkinen kertoo Ylelle, että vika on korjattu maanantaiaamuna, päivää ennen Ylen artikkelin julkaisua.

Mäkisen mukaan S-ryhmä suhtautuu vakavasti virheisiin.

– Valitettavasti tällaisia yksittäisiä tilanteita pääsee välillä syntymään. Se on täysin luonnollista ja inhimillistä tällaisessa järjestelmäkehityksessä. Palveluun voi edelleen luottaa.

Mäkisen mukaan skanneri voi näyttää myös kalliimpaa hintaa kuin kassalla tulee maksettavaksi, koska järjestelmä ei ymmärrä kaikkia alennuksia.