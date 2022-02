Torstaina ilmi tulleesta Suomen poliisiin kohdistuvasta turvallisuusuhasta on Ylen mukaan saatu uutta tietoa.

Yle uutisoi, ettei sen saamien tietojen mukaan turvallisuusuhan taustalla ole perinteinen järjestäytynyt rikollisuus, kuten aiemmin on uutisoitu. Turun Sanomat kertoi torstai-iltana, että poliisiin kohdistuvan uhan taustalla olisi järjestäytynyt rikollisuus.

Yle kertoo kuulleensa pääkaupunkiseudulla työskentelevältä poliisilta, että poliisin tulee nyt kantaa asetta ja muita voimankäyttövälineitä koko ajan työvuoron aikana. Aiemmin poliisin on tarvinnut kantaa asetta vain työvuoron aikana poliisitalon ulkopuolella liikuttaessa.

Pääkaupunkiseudulla työskentelevä poliisilähde kertoo Ylelle, että tilanteesta on tietoa vain ylimmällä johdolla.

– Olen ymmärtänyt, että uhka on todellinen. Olen saanut sen verran selville, että uhkaajalla on käytössään räjähteitä ja konetuliaseita, poliisi kommentoi.

Useilla poliisin asiakaspalvelupisteillä on torstain jälkeen päässyt sisään vain turvatarkastuksen kautta. Turvatoimia on kiristetty ja poliisitalojen suojaaminen on jatkunut myös viikonloppuna.