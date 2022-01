Oulun poliisilaitos saa toimialueeltaan yhä joka vuosi rikosilmoituksia vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön liittyvistä, alaikäisiä koskevista seksuaalirikoksista.

Asiasta kertoo apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta Ylen sunnuntaina julkaisemassa laajassa artikkelissa.

Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta. Kuva: Teija Soini

Yle on selvittänyt mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun vanhoillislestadiolainen yhteisö kymmenen vuotta sitten myönsi, että liikkeen sisällä oli käytetty hyväksi lapsia. Artikkelia varten on haastateltu yli 20:tä asiantuntijaa ja liikkeen toimintaa tuntevaa.

Poliisi ei pidä vanhoillislestadiolaisiin liittyvistä asioista mitään tilastoja, joten laitoksen johto kävi Ylen pyynnöstä asiaa läpi tutkinnanjohtajien kanssa.

Karnarannan mukaan esimerkiksi viiden viime vuoden aikana rikosilmoitusten määrä on vaihdellut yhdestä noin kymmeneen vuodessa.

– Osa rikosilmoituksissa kuvatuista teoista on kauan aikaa sitten tapahtuneita asioita. Noin puolet ovat akuutteja, vastikään tapahtuneita tekoja, Karnaranta sanoo Ylelle.

Hänen mukaansa luku ei sinänsä ole suuri verrattuna 2010-luvun alkupuoleen. Kaikista poliisille tietoon tulevista seksuaalirikosepäilyistä lestadiolaisyhteisöön liittyvät tapaukset ovat pieni osa.

Karnaranta nostaa kuitenkin esiin uuden ilmiön: aiemmin ilmoitetut hyväksikäytöt olivat lähinnä aikuisen lapseen kohdistamia tekoja, mutta parin viime vuoden aikana rikosilmoituksia on alkanut tulla myös yhteisön sisällä tapahtuneista sisarusten välisistä hyväksikäytöistä.

Yle kuvaa rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n johtokunnan puheenjohtajan Matti Taskilan yllättyneen poliisin tiedoista ja rikosilmoitusten määristä.

Taskila sanoo artikkelissa, että johtokunnalle tai hänen tietoonsa ei ole tullut kuin yksi hyväksikäyttötapaus sitten vuoden 2014.