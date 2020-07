Oulun poliisi on aloittanut tutkinnan, onko yliopisto syyllistynyt kotirauhan ja yksityisyyden suojan rikkomiseen vaatiessaan etätentteihin osallistuneilta kotinsa näyttämistä videolla. Kuvituskuva. Kuva: Heikki Uusitalo

Oulun poliisi on aloittanut tutkinnan liittyen yliopiston tenttien kameravalvontaan, uutisoi Yle. Poliisi tutkii, onko yliopisto mahdollisesti syyllistynyt kotirauhan rikkomiseen ja yksityisyyden suojan loukkaamiseen vaatiessaan etätenttiin osallistuneelta opiskelijalta kotinsa näyttämistä videolla web-kameralle.

Ilmoitettu tapaus on vielä esiselvitysvaiheessa ja loppukesästä on määrä selvitä, onko yliopistoa syytä epäillä rikoksesta tentin valvonnassa. Ylen haastattelema komisario Markus Kiiskinen ei kerro, onko tutkinnan kohteena Oulun yliopisto.

Poliisin selvitys ja siitä seuraavat mahdolliset jatkotoimet muodostavat ennakkotapauksen tietosuojan ja kotirauhan rikkomisen selvittämisessä.

Ylen haastattelema Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen kertoo, että pandemia-aikana etätenttivalvonnassa on rikottu joissain yliopistoissa ja oppiaineissa perustuslain suojaamaa oikeutta kotirauhaan, liikkumisvapautta sekä tietosuojalain suostumuskäytäntöjä.

Voutilaisen mukaan opiskelijan on äärimmillään pitänyt esitellä koko huone, jossa tentti tehdään, näyttää henkilöllisyystodistuksensa ja puhua viiden minuutin välein, jotta tentti on voitu hyväksyä.

– Joissakin oppiaineissa ja yliopistoissa on vaadittu videoimaan koko tentin suorittaminen kotona. Se ei käy, koska tällöin kamerat tunkeutuvat kotirauhan piiriin. Tällaista valvontaa yliopisto ei voi suorittaa. Kotirauha on perusoikeus, joka on turvattu perustuslaissa, Voutilainen kertoo Ylen jutussa.