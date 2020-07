Pukseritie 7:ssä sijaitsevasta huvilasta maksettiin yli 200 000 euroa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki on tehnyt kaupat jo neljästä Hietasaaren alueella myynnissä olleesta huvilasta, kertoo Yle.

Ylen mukaan suurin tarjous tehtiin Pukseritie 7:ssä sijaitsevasta huvilasta, jonka hinta nousi yli 200 000 euroon.

Keväällä nettihuutokauppaan myyntiin laitetuista Hietasaaren huviloista on myymättä enää huonokuntoinen huvila Hietasaarentie 32:ssa.

Nettihuutokaupassa on yhä Oulun kaupungin kohteita huudettavaksi. Myymättä on muun muassa Alvar Aallon suunnittelema Toppilan siilo, josta voi jättää tarjouksia 21. elokuuta saakka. Tällä hetkellä rakennus on käyttökiellossa ja sen korjaaminen vaatii isoja rahallisia investointeja. Keskiviikkona iltapäivällä korkein tarjous oli 5000 euroa.