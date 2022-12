Oulun varhaiskasvatuksen lähettämissä kirjeissä on havaittu tietoturvaongelmia, kun kirjeiden läpinäkyvään osoitekenttään on päätynyt lasten henkilökohtaisia tietoja, kuten henkilötunnuksia. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.

Kaupungin vs. varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranki kertoo, että virheen taustalla on uusi toiminnanohjausjärjestelmä eVaka, jonka postitusasetuksissa on ollut virhe. Järjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa.

Ranki kertoo Ylelle, että arkaluonteisia tai virheellisiä tietoja on ollut ainakin kymmenissä kirjeissä, mutta ongelman laajuus ei ole tarkasti tiedossa.

Ongelma koskee tukipäätöskirjeitä, joissa ei ole ollut oikeita osoitetietoja tai näkymä on ollut tyhjä. Kirjeiden postitukset on keskeytetty tällä viikolla. Asiasta on tehty ilmoitus ja kantelu tietosuojavaltuutetulle.