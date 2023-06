Yle Oulu kertoi keskiviikkona Twitterissä, että se sulkee Twitter-tilinsä piakkoin. Samoin käy muillekin Ylen alueellisille Twitter-tileille.

Yle haluaa kertomansa mukaan keskittyä toimimaan vahvemmin omalla alustallaan ja sovelluksessaan.

– Siksi karsimme alueellista sometekemistämme. Twitterin puolella käytössämme ovat olleet botit, joiden käyttö lopetetaan ja alueiden Twitter-tilit suljetaan, verkon kehityspäällikkö Ilona Koivisto kertoo Kalevalle.

Koiviston mukaan Twitterissä oleminen ei sinällään ole ollut ongelmallista.



Yle Oululla on noin 8 200 seuraajaa Twitterissä. Sitä ei nykyisessä some-ympäristössä voi pitää erityisen suurena, sillä tavallisilla ihmisillä on vastaavia ja suurempiakin seuraajamääriä.



Kalevalla seuraajia on noin 16 500 ja vertailuna vaikkapa toimittaja Tuomas Enbuskella 276 500.

Facebookista Ylen alueelliset sivut eivät ole poistumassa, vaan niiden ylläpito jatkuu.