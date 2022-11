Poliisi epäilee paritusrikosta Kittilän Levillä sijaitsevassa thaihierontaliikkeessä, kertoo Yle. Sen tietojen mukaan paikan thaimaalaislähtöinen yrittäjä on vangittu esitutkintaa varten lokakuussa. Häntä epäillään parituksesta.

Thaihierontaliike on perustettu vuonna 2009. Paritusrikos on seksuaalirikos. Ylen tietojen mukaan yrittäjä on kiistänyt rikoksen.