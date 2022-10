Helsinki

Järjestäytyneen rikollisuuden käyttöön on päätynyt muun muassa konekivääreitä. Arkistokuvassa Suomen armeijan sotilaita. Kuva: Iiro Kerkelä

Yle uutisoi, että Ukrainaan toimitettuja sotilasaseita on päätynyt rikollisten mukana Suomeen. Asiasta kertoo rikosylikomisario Christer Ahlgren Keskusrikospoliisista (KRP) Ylen haastattelussa.

Ahlgrenin mukaan KRP:llä on tiedustelutietoihin perustuvia viitteitä aseiden päätymisestä Suomeen rikollisille. Tiedot koskevat esimerkiksi rynnäkkökivääreitä.

– Meillä on paljon tiedustelutietoa siitä, että rikollisjärjestöt ovat erittäin kiinnostuneita Ukrainalle toimitetuista aseista. Meillä on merkkejä, että näitä aseita on jo Suomessa, Ahlgren sanoo Ylelle.

– Ukrainalle toimitettuja aseita on löydetty myös Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista.

Ylen mukaan Euroopan poliisiviranomainen Europol varoitti jo kesällä, että kansainväliset rikollisverkostot pyrkivät salakuljettamaan aseita sotaa käyvästä Ukrainasta esimerkiksi EU-maihin.

Kansainväliset poliisiviranomaiset ovat kertoneet, että kiväärien lisäksi pistoolit, kranaatit ja taisteludroonit ovat kysyttyjä rikollisten keskuudessa.

– Muualla Euroopassa on tavattu Ukrainasta kuljetettuja sinkojakin, Ahlgren sanoo.

Ylen mukaan KRP ei halua vielä kertoa tarkempia tietoja Suomeen päätyneistä aseista, koska tiedustelutietoja täydennetään yhä.