Petteri Orpon johtama kokoomus on menestynyt hyvin viime kuukausien kannatuskyselyssä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kokoomus on yhä Suomen suosituin puolue. Sen kannatus on noussut 25,9 prosenttiin Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Kokoomuksen kannatus on nyt reilut seitsemän prosenttiyksikköä suurempi kuin toisena olevan SDP:n kannatus.

Pääministeripuoluetta kannatti 18,7 prosenttia. Sen kannatus laski hieman huhtikuun mittauksesta.

Kokoomuksen lisäksi kannatustaan nostivat perussuomalaiset ja vihreät. Perussuomalaisia kannattaa nyt 14,9 ja vihreitä 9,4 prosenttia vastaajista.

Hallituksessa mukana olevien keskustan ja vasemmistoliiton kannatus laski. Keskustaa kannattaa nyt 12,1 prosenttia kun huhtikuussa se oli 13,5 prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus laski prosenttiyksikön verran. Nyt kannatus on 8 prosenttia.

Kokoomuksen kannatus nousi huhtikuun mittaukseen verrattuna 1,8 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisilla kannatuksen nousi oli 0,3 ja vihreillä 0,6 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi Ylelle, että puolueiden väliset kannatuserot tasaantuvat ennen ensi kevään eduskuntavaaleja.

RKP:n kannatus oli toukokuun kyselyssä 4,8 prosenttia, kristillisdemokraattien kolme prosenttia ja liike nytin 1,9 prosenttia.

Ylen Taloustutkimuksella teettämään kysely toteutettiin 4.–31. toukokuuta. Reilut 2 000 suomalaista ilmoitti siinä poliittisen kantansa. Virhemarginaali on 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.