Kiinteistötahkolan pääkonttori sijaitsee Oulussa. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oululainen isännöintitoimisto Kiinteistötahkola on saanut toisen varoituksen alan valvontaelimeltä kahden vuoden sisään, uutisoi Yle.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on antanut Kiinteistötahkolalle jo aikaisemmin varoituksen siitä, että yrityksen työntekijöitä on valittu taloyhtiön hallitukseen valtakirjoilla. Yritystä on epäilty myös hintakartellista ja asia on Markkinaoikeuden käsittelyssä.

Ylen mukaan varoituksista ei ole koitumassa yritykselle käytännössä mitään seurauksia. ISA ry:llä ei ole selkeitä pelisääntöjä sen varalta, jos eettisiä sääntöjä rikotaan jatkuvasti.

Lisäksi yritykselle ei usein seuraa edes mainehaittaa, sillä ISA ry:n päätökset ovat anonymisoituja. Ylen MOT-toimitus on kuitenkin vahvistanut, että kyseinen varoitus koskee juuri Kiinteistötahkolaa.

– Kantelut tutkitaan tapauskohtaisesti. Saattaa olla, että kanteluita on samantyyppisistä asioista. En lähde kommentoimaan, monta varoitusta voi saada, asiamies Antti Kumpulainen ISA ry:stä kommentoi Ylelle.

Varoituksen jälkeen seuraava toimenpide on ISA-auktorisoinnin poistaminen väliaikaisesti tai pysyvästi.

Kiinteistötahkolan toimitusjohtaja Seppo Tahkola kertoo jutussa, että korjaukset käytäntöihin on tehty jo viime kesänä, eikä uusi varoitus vaikuta siksi toimintaan.

– Olemme korostaneet isännöitsijöillemme useasti, että jääväämme itsemme, jos asia koskee hallituksen jäsentä itseään tai hänen työnantajansa asiaa, toimitusjohtaja Seppo Tahkola sanoo MOT-toimitukselle.

Tahkolan mukaan molemmat tapaukset ovat yksittäisen työntekijän virheitä. Ongelmat ovat hänen mukaansa koskeneet sijoittajavetoisia asunto-osakeyhtiöitä, joiden hallituksiin on vaikea löytää jäseniä.

– Jo ensimmäisen varoituksen jälkeen käsittelimme asian työntekijöidemme kanssa ja muistutimme, että tässä asiassa pitää olla erityisen tarkkana. Kesällä 2021 Kiinteistötahkola tilasi ulkopuolisen juristin, joka koulutti kaikki yrityksen työntekijät ympäri Suomen.

Toisen varoituksen ISA ry antoi joulukuun alussa. Sen mukaan yhtiö ei ollut toiminut asiassa huolellisesti eikä asunto-osakeyhtiön edun mukaisesti. Vaikka asunto-osakeyhtiölain säännöksiä ei ole rikottu, on toiminnassa ISA ry:n mukaan huolestuttavia piirteitä.

– Isännöintiyrityksen työntekijät ovat paitsi hallituksen jäseniä myös työsuhteessa ja sen mukaisessa lojaliteettivelvoitteessa isännöintiyritykseen. Vaikka kyse ei olisi asunto-osakeyhtiölain mukaisesti esteellisyystilanteesta, syntynyt tilanne antaa perusteen epäillä, ovatko Kiinteistötahkolan työntekijät toimineet taloyhtiön edun mukaisesti, kanteluratkaisussa sanotaan.

Taloyhtiöt tuntevat ISA ry:n kantelujärjestelmää huonosti. Neljän viime vuoden aikana yhdistys on saanut 15 kantelua. Kahden varoituksen lisäksi on annettu neljä huomautusta ja kahden kantelun käsittely on kesken.