Haminan mursu lepäili tiistaina kotkalaistalon pihassa. Se siirtyi myöhemmin talon viereiseen metsään lepäämään marjamättäälle.

Viime viikolla Suomeen rantautunut mursu oli tiistaiaamuna jälleen kiipelissä. Tällä kertaa mursu on rantautunut Kotkassa, jossa se kiipesi Ilta-Sanomien mukaan talon pihaan. Piha sijaitsee noin 150 metriä joen rannasta.

Puoli viiden aikaan tiistai-iltana mursu lähti Ylen tietojen mukaan liikkumaan syvemmälle metsään pelastuslaitoksen piirityksestä ja asetetuista esteistä huolimatta. Mursu on levännyt metsän reunassa marjamättäällä.

Korkeasaaren villieläinsairaalaan eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti kertoo Ylelle, että eläintarha valmistautuu ottamaan väsyneen mursun vastaan. Parhaillaan Korkeasaaressa mittaillaan oviaukkoja ja selvitellään, miten eläin saadaan turvallisesti kuljetuslaatikosta hoitotilaan.

Ylelle haastattelun antaneen eläintieteilijä Riku Lumiaron mukaan mursusta otetuista valokuvista voi nähdä, että sillä näkyvät kylki- ja lapaluut. Arktiset eläimet nousevat Lumiaron mukaan usein maalle silloin, kun ne ovat nälkiintyneitä. Jos rasvakerros on sulanut pois, voi kylmä koitua eläimen kohtaloksi vedessä.

Etupihaltaan mursun löytänyt mies kertoo lehdelle, että oli huomannut aamulla talonsa pihalla mattotelineen olevan aivan mutkalla. Hän kertoo vitsailleensa asialla olleen Haminan mursun – ja osui oikeaan.

Mursu havaittiin ensimmäistä kertaa Haminassa sijaitsevassa venesatamassa. Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos

Mursun arvellaan kömpineen pihaan talon takapihalla olevan venesataman kautta. Asukas arvioi Ilta-Sanomille, että eläin on kulkenut maalla noin 50 metrin matkan.

Yle kertoo, että mursu on uinut pihaa kohti mereltä kapeaa Nummenjokea pitkin.

Eläinlääkäri tutki mursun

Korkeasaaren eläinlääkäri kävi tutkimassa talon pihassa köllöttelevän mursun tiistaina päivällä. Ylen mukaan hän totesi mursun olevan nälkiintynyt ja nyt mietitään, miten sen kanssa toimitaan.

Iltapäivällä Yle kertoi, että mursu aiotaan nyt joko lopettaa tai siirtää Korkeasaareen, jossa se yritettäisiin kuntouttaa. Mursun nukuttaminen siirtoa varten on kuitenkin vaikeaa. Lisäksi eläin on vaarallinen.



Löytöpaikalla oli aamulla pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi poliisi ja kaksi eläinlääkäriä. He pohtivat jo tuolloin, olisiko mursu pitänyt nukuttaa ja kuljettaa Helsinkiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

Toimittaja raportoi suoraan mursun tiistaina valitsemalta lepopihalta: "Köllöttelee siellä ja ilmeisesti kuorsaa" Video: MTV

Päivystävä palomestari Juha Säämänen Kymenlaakson pelastuslaitokselta kommentoi Ylelle aikaisemmin tiistaina, että mursun nukuttaminen voisi olla riski. Säämänen perustelee tätä sillä, ettei tiedetä, millainen stressi sunnuntainen rysään jumittuminen oli eläimelle.

Myös Trontti totesi Ylelle aikaisemmin tiistaina, ettei mursua ole nyt aikomusta siirtää. Mursun odotettiin lähtevän jälleen merelle levättyään. Illalla Korkeasaari ryhtyi kuitenkin valmistautumaan mursun vastaanottamiseen.

Mursu rantautui ensimmäistä kertaa Haminaan viime viikolla. Se köllötteli venerannassa perjantaina ja lauantaina, minkä jälkeen eläin lähti merelle. Sunnuntaina mursu havaittiin Kotkassa, jossa se ui rysään ja kaatoi tilannetta selvittämään tulleen kalastajan veneen.

