Noin joka kahdeskymmenes Sanna Marinin hallituksen ministereille lähetetty tviitti on vihamielinen, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksessa seurattiin ministereihin kohdistuvia tviittejä neljän kuukauden ajan huhtikuusta elokuuhun 2021.

– Mielestäni vihapuhe on todellinen ongelma, josta on syytä olla huolissaan. Joukossa on ihan kamaliakin kommentteja, toteaa tutkimuksen tekijä, taloustieteen yliopisto-opettaja Jari-Mikko Meriläinen Jyväskylän yliopistosta kertoo Ylen jutussa.

Neljän kuukauden aikana koostunut aineisto sisälsi 10 000 twiittiä laajalla skaalalla. Vihapuhe ilmeni tviiteissä muun muassa ulkonäön haukkumisena, syytöksinä maanpetturuudesta ja korruptiosta, nimittelynä ja haistatteluna.

– Vihapuhujia on aika paljon ja useimmat tekevät sitä aika vähän. Aineistossa oli muutama aktiivinen häirikkö, Meriläinen sanoo.

Yle kertoo, että tutkimuksen mukaan eniten vihapuhetta sai osakseen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sdp.), jonka jälkeen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Tutkija Meriläinen sanoo uskovansa, että Tuppuraisen kohtaaman vihapuheen taustalla ovat hänen mielipiteensä esimerkiksi pakolaiskiintiöihin liittyen.

Tutkimuksessa havaittiin, että ministereinä toimivat puheenjohtajat kohtaavat muita vähemmän vihapuhetta.

Tutkimuksen perusteella vihapuhetviittajat olivat enimmäkseen perussuomalaisten kannattajia. Tämä selvisi tarkastelemalla tviittajien seuraamia Twitter-tilejä, joissa usein oli perussuomalaisten ja maahanmuuttokriittisten käyttäjien tilejä ja eniten Jussi Halla-aho ja Riikka Purra.