Ylähuoneen miehet kuuntelevat, kun pesäpallossa, squashissa ja lentopallossa menestynyt Martti Mainio muistelee urheilu-uraansa. Ylähuoneen miesten aamukahvipiiri on kokoontunut jo vuodesta 1957 lähtien. Martti Mainio on sen alkuperäisjäsen. Kuva: Teija Soini

On torstaiaamu ja "Ylähuoneen" on aika kokoontua yhteiseen kahvihetkeen, kuten muinakin arkiaamuina jo vuodesta 1957 lähtien. Tämä aamu poikkeaa hieman muista, sillä nyt juhlitaan Oulun liike-elämässä vaikuttaneen Martti Mainion 90-vuotissyntymäpäiviä. Syntymäpäiväsankari on jo seuraavana päivänä suuntaamassa kahden viikon lomalle Teneriffalle Martta-vaimonsa ja vanhimman poikansa kanssa. Luvassa lepoa raskaan korona-ajan jälkeen.

Ylähuone on tiettävästi Suomen vanhin miesten aamukahviporukka. Onhan niitä Oulussa muitakin, kuten Toriparlamentti ja Alahuone.