Suomen päästöt ovat noin 1,1 promillea globaaleista päästöistä. Siten suomalaisten ilmastoteoilla on parhaimmillaankin vain symboliarvoa. Suomi on lisäksi ilmastotoimissaan Euroopan maiden kärkijoukossa. On vaikea ymmärtää vallitsevaa ilmastohysteriaa ja yksityisautoilijoiden syyllistämistä, kun suomalaisten vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutokseen ovat lähes olemattomat.

Nykyhallitus vierittää ilmastopolitiikkansa teollisuuden, autoilijoiden ja yrittäjien maksettavaksi. Hallitus on lähettänyt pitkin vaalikautta hiilineutraalisuuskuplastaan uusia lisälaskuja suomalaisperheille. Elinkustannukset ovat nousseet erityisesti polttoaineiden ja lämmityspolttoöljyn hintojen nousun myötä. Hallituksen tavoite lähettää suomalaiset kävelemään, pyöräilemään ja kilometritehtaalle on vastuutonta.