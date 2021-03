Oulu

Satamaan rakennetaan kuusi laituria. Raskasponttonilaiturit soveltuvat arktisiin meri- ja sisävesiolosuhteisiin, ja tästä syystä niitä ei tarvitse siirtää talveksi pois.

Oulun kaupunki hyväksyi viime viikolla, että Toppilansalmen pienvenesatamaa ryhtyy rakennuttamaan Pienvenesatama Punainen Mylly Oy. Kyseessä on Oulun ensimmäinen yksityinen pienvenesatama.

Yhtiön takana on ravintoloitsijana tunnettu oululainen Sinikka Ikni, joka osti satamahankkeen SRV Rakennus Oy:ltä ja Rakennusteho Group Oy:ltä. Lupa pienvenesatamalle on voimassa 20 vuotta.

– Rakennusyhtiöt tarjosivat satamaa yritykselleni, koska olin vuokrannut sataman vieressä olevan noin 1 500 neliön rantatontin kaupungilta parhaimmalla matkailua edistävällä suunnitelmalla.

Ikni puuhailee sataman lisäksi Toppilansalmeen kalaravintolaa ja kartanohotellia. Hän näkee alueen erittäin vetovoimaisena paikkana.

– Olin Espanjassa Puerto Banúksessa neljä vuotta. Näin siellä, miten vesimiljöö on olennainen osa turismia. Toppilansalmessa on samalla tavalla kaikki elementit rakentaa todella mahtava paikka, jossa satama on kaiken sydän.

Alueella asuvat etusijalla

Hietasaaren sillan ja Möljän sillan väliselle alueelle sijoittuva pienvenesatamahanke käynnistyy laituriosakkeiden myynnillä.

Sen jälkeen arvioidaan, rakennetaanko laitureista puolet vai kaikki jo tulevan kesän aikana.

Veneiden koko määrittää, kuinka monta laituripaikkaa 7 236 neliömetrin kokoiselle vesialueelle saadaan mahtumaan. Suunnitelmissa on lupa 70 veneelle.

Venepaikkojen määrä voi nousta Iknin mukaan lähemmäs sataa paikkaa, jos tarve on pienemmille veneille.

– Tarkoitus on, että ainakin osa näistä venepaikoista olisi käytössä jo kesäkuussa. Yhteydenottoja on tullut kuitenkin siinä määrin, että näillä näkymin kaikki laiturit saadaan rakennettua tälle kesälle, Ikni arvelee.

Laituripaikat myydään ensisijaisesti alueella asuville veneenomistajille, minkä jälkeen myynti avautuu muille kiinnostuneille.

Laituriosakkeen hinta on 10 000 euron molemmin puolin.

– Vuokrapaikkoja emme voi tässä vaiheessa tarjota, koska yhtiö on täysin yksityinen satamayhtiö, jonka täytyy rahoittaa laitureiden rakentaminen laituriosakkeiden myynnillä.

Venepaikkojen lisäksi satamaan tulee rantautumismahdollisuudet SUP-laudoille ja kanooteille.

– Torinrannasta lähtee suora reitti Punaisen Myllyn Pienvenesatamaan. Tavoitteena on rakentaa Toppilansalmeen yhtä aikaa täksi kesäksi pop up -terassiravintola ja nämä laiturit, Ikni kertoo.