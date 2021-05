Rintojen tutkinta unohtuu helposti Anitta Raappanalta edelleen. – Olen sanonut kaikille tutuille naisille rintasyöpään sairastuttuani, että antakaa puolisonne tutkia rintanne. Se on win-win-tilanne kaikille. Kuva: Tiina Haapalainen

Paljon hyvää. Se on Liminka tiivistettynä, kun kuuntelee 9-vuotiaasta lähtien kunnassa asunutta Anitta Raappanaa.

– Kotiseutu on minulle tärkein. Limingassa on niin hyvä olla ja asua, etten ole koskaan edes kokenut kaipuuta maailmalle. Tämähän on maailman paras paikka, hän toteaa.