Koulurauha-tapahtuman valmistelutyöryhmässä mukana olleet Jenny Södergård, (oik.), Lilja Välimäki ja Niina Jylhä kertovat, että kiusaamisesta ei ole aina helppo puhua. Siksi on tärkeää, että koulussa on yhteiset säännöt eikä ketään jätetä yksin. Oli hienoa olla osa isoa työryhmää, jossa tärkeää, koulun arkeen kuuluvaa asiaa nostetaan esiin, he sanovat.

Kuva: Tuovi Pulkkanen