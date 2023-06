Tukholma

Tukholmassa Gröna Lundin huvipuistossa on kuollut yksi ihminen sekä loukkaantunut ainakin yksi, kun vuoristoradan vaunu suistui raiteiltaan, kertoo Expressen.

Ainakin yhden muun ihmisen kerrotaan loukkaantuneen, kertovat Ruotsin yleisradio SVT ja uutistoimisto TT. Turma tapahtui Jetline-vuoristoradalla tänään päivällä.

Loukkaantuneiden tarkasta määrästä ei vielä ole tietoa, kuten ei myöskään heidän vammojensa vakavuudesta.

Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n paikalle sattumalta osunut toimittaja vahvisti, että vuoristoradan kiskoilta suistuneessa vaunussa oli ihmisiä.

– Kuulin yhtäkkiä metallisen pamauksen. Mieheni, joka istui ulkona, näki kuinka vaunu putosi suurelta korkeudelta, ja että kyydissä oli ihmisiä, kertoi SVT:n Jenny Lagerstedt. Hän seisoi jonottamassa toiselle kyydille, kun onnettomuus tapahtui.

Erään silminnäkijän mukaan vaunu liukui alas samaan aikaan kun useita ihmisiä sinkoutui ulos.

Paikalle hälytettiin runsain joukoin pelastusviranomaisia, kertoi poliisi.

Koko Djurgården eristetty?

Huvipuisto päätettiin tyhjentää yleisöstä pelastustöiden helpottamiseksi.

– Näyttää siltä, ​​että koko Djurgården, missä Gröna Lund sijaitsee, on eristetty, Lagerstedt lisäsi.

Gröna Lundin viestintäpäällikkö Annika Troselius korosti, että aluksi pelastus- ja selvitystyön painopiste on uhreissa.

– Juuri nyt meidän on tehtävä kaikkemme huolehtiaksemme kärsineistä. Sitten on tutkittava, mitä ja miksi tapahtui.

– Tällaista ei saa tapahtua, hän lisäsi.

Gröna Lundin verkkosivujen mukaan vuoristorata vihittiin käyttöön vuonna 1988 ja sen pituus on 800 metriä ja korkeus 30 metriä. Radalla ajettaessa nopeus on noin 90 kilometriä tunnissa.

Gröna Lundin huvipuistolla on samantyyppinen asema Ruotsissa kuin Linnanmäellä on Suomessa. Gröna Lund perustettiin Djurgårdenin saaren länsirannalle vuonna 1883. Se on Ruotsin vanhin huvipuisto.

Gröna Lundissa vierailee joka vuosi yli miljoona kävijää.

Päivitetty klo 15.09 lisätietoja Djurgårdenin eristämisestä sekä SVT:n toimittajan kommentit.