Hoivakotien asukkaat ovat yleensä vakavasti perussairaita ihmisiä, joille koronavirustartunta on vakava riski rokotettunakin. Kuva: Vesa Joensuu

Mistä Oulun hoivakotien korona-altistukset ja -tartunnat ovat peräisin, Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo?

– Kahdessa hoivayksikössä positiiviseksi testattu työntekijä on aiheuttanut altistuksen, mutta ainakaan vielä ei ole todettu, että tartuntoja olisi levinnyt asukkaisiin. Humana Kotikylä Lipporannassa on todettu koronatartunta nyt seitsemällä asukkaalla ja kahdella työntekijällä, yksi asukas on menehtynyt. Rajakylän hoivan Sanninkodissa sairaana on kolme asukasta ja yksi työntekijä.

– Lipporannassa ja Rajakylässä tartuntareitti on jäänyt epäselväksi. On mahdollista, että se on tullut oireettomalta mutta tartunnan saaneelta työntekijältä tai sitten joku asukas on saanut tartunnan vierailijalta.