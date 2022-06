Nelostien palava ajoneuvo klo. 15.49. Kuva: Lukija

Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä Tyrnävän kohdalla palavan ajoneuvon vuoksi, kertoo Tieliikennekeskus.

Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Liikenne saattaa ruuhkautua.

Palava ajoneuvo on täysperävaunurekka, jonka lastina on 180 kuutiota paperia. Ajoneuvon niin kutsuttu nuppiosa on tuhoutunut palossa täysin, mutta pelastuslaitos on onnistunut estämään palon leviämisen ajoneuvon peräosaan.

Tiellä on runsaasti savua. Paikka sijaitsee noin 7 kilometriä Ala-Temmeksen risteyksestä etelään.

Tilanteessa ei ole sattunut henkilövahinkoja.

Tieliikennekeskuksesta kerrottiin kello 20.20, että tilanne jatkuu edelleen.

