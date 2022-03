Kiova/Helsinki

Siviilien evakuointi on aloitettu Ukrainassa Sumyn alueella. Kuvassa pakolaisia poistumassa Mariupolista. Maanantaina kaupungista kuljetettiin pois arviolta 500 ihmistä. Kuva: ARKADY BUDNITSKY

Aiemmin tänään YK:n pakolaiskomissaari Filippo Grandi arvioi kahden miljoonan rajapyykin ylittyvän tänään tai huomenna.

Puolan rajan lähellä sijaitsevan ukrainalaiskaupunki Lvivin pormestari kertoi eilen kaupungin kamppailevan pakolaisten määrän kanssa. Pormestarin mukaan kaupungissa majoittui maanantaina noin 200 000 pakolaista, ja rautatieaseman läpi kulkee joka päivä noin 50 000 ihmistä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi vajaa kaksi viikkoa sitten.

Sumyn kaupungin evakuointitoimet aloitettiin aamupäivällä

Ukrainan koillisosassa Sumyn kaupungin evakuointi on alkanut, kertoi Ukrainan presidentinkanslian apulaispäällikkö viestipalvelu Telegramissa aamupäivällä.

Ukrainan valtiollisen uutistoimiston Ukrinformin mukaan maan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoi evakuointireitin kulkevan Sumysta maan keskiosissa sijaitsevaan Pultavan kaupunkiin.

Sumyn kaupunki on alle 50 kilometrin päässä Venäjän rajalta. Kaupungissa on käyty viime päivinä kovia taisteluita. Sumyn pelastusviranomaiset kertoivat tiistaina, että ainakin 21 ihmistä oli kuollut maanantai-iltana kaupungin pommituksessa. Kuolleiden joukossa on viranomaisten mukaan kaksi lasta.

Vereshtshukin mukaan muista evakuointireiteistä ei ole päätetty. Britannian yleisradioyhtiö BBC kuitenkin kertoo paikallisiin lähteisiin viitaten, että myös Kiovan lähistöllä sijaitsevasta Irpinin kaupungista evakuoitaisiin parhaillaan ihmisiä kohti pääkaupunkia. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Irpinistä on evakuoitu ainakin 150 ihmistä.

Varapääministeri Vereshtshuk vetosi aamupäivällä Venäjään, jotta se hyväksyisi välittömästi Ukrainan ehdottamat humanitaariset käytävät myös muista sodan runtelemista ukrainalaiskaupungeista.

Ukrainan puolustusministeriö syytti tiistaina Venäjää Mariupolin humanitaarisen käytävän estämisestä.

– Vihollinen on hyökännyt humanitaarisen käytävän suuntaan, puolustusministeriö kertoi Facebookissa.

Venäjän YK-lähettiläs: Ihmiset saisivat itse päättää, mihin heidät evakuoitaisiin

Venäjä kertoi aiemmin olevansa valmis avaamaan tänään humanitaarisia käytäviä pakoreiteiksi ukrainalaisille siviileille Sumyn lisäksi ainakin Kiovasta, Mariupolista ja Harkovasta.

Venäjän YK-lähettiläs Vasili Nebenzja kertoi maanantai-iltana YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, ettei Venäjän tarjoukseen kuulu vaatimuksia siitä, että evakuointireitit ohjattaisiin tiistaina välttämättä Venäjälle.

– Ihmiset saisivat itse päättää, mihin heidät evakuoitaisiin, Nebenzja kertoi neuvoston kokouksen lopulla.

Neuvosto oli koolla Ukrainan tilanteen takia.

Ukraina hylkäsi Venäjän aiemman tarjouksen humanitaarisista käytävistä maanantaina, sillä suurin osa pakoreiteistä johti Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Kiovaa koskevaan evakuointisuunnitelmaan kuului tuolloin myös ihmisten lennättäminen Valko-Venäjältä Venäjälle. Käytännössä ukrainalaisia siis evakuoitaisiin "turvaan" maahan, joka parhaillaan hyökkää heidän kotimaahansa.