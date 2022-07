Lontoo

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterres varoittaa maailmaa uhkaavasta ilmastokriisistä. Kuva: MIGUEL A. LOPES

Eurooppaa piinaava käristävä helle ei ota loppuakseen, vaan on paikoin jopa pahenemassa.

Äärimmäiset sääilmiöt ovat koetelleet maapalloa. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti ihmiskunnan tekevän "kollektiivista itsemurhaa", useiden maiden tavatessa keskusteluissa ilmastokriisistä, Guardian uutisoi.

– Puolet ihmiskunnasta on vaaravyöhykkeellä tulvien, kuivuuden, äärimmäisten myrskyjen ja metsäpalojen vuoksi. Mikään maa ei ole immuuni, mutta silti jatkamme fossiilisten polttoaineiden riippuvuutemme ruokkimista, Guterres sanoi Guardianin mukaan koolla oleville ministereille.

Esimerkiksi Britanniassa lämpötilan on odotettu tänään kipuavan yli 40 asteeseen, mikä olisi uusi ennätys maan toistasataa vuotta kestäneen mittaushistorian aikana.

Nykyinen ennätys on 38,7 astetta vuodelta 2019.

Walesin lämpöennätys rikkoontui maanantaina iltapäivällä useita kertoja, Britannian sääpalvelu tviittasi. Suomen aikaa alkuiltaan mennessä korkein mitattu lämpötila oli iltapäivällä 37,1 astetta Hawardenissa.

Maan sääpalvelu Met Office on antanut ensimmäistä kertaa punaisen säävaroituksen helteen vuoksi. Ihmisiä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään kotona ja tekemään etätöitä. Britannian rautatieyhtiöt ovat ilmoittaneet, että niiden junia ajetaan normaalia hitaammin, koska raiteiden pelätään vaurioituvan kuumuudessa.

Espanjassa ja Portugalissa puolestaan yli tuhat ihmistä on kuollut helteiden vuoksi viime päivien aikana, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Tuli uhkaa turistialueita

Ranskassa yli 16 000 ihmistä oli jo aiemmin evakuoitu maastopalojen tieltä maan lounaisosassa. Muun muassa suositulta Gironden turistialueelta joutuivat nyt lähtemään myös leirintäalueiden työntekijät. Turistit olivat lähteneet jo aikaisemmin. Maanantaipäivän aikana evakuoitiin vielä 8 000 ihmistä lisää dyyneistä tunnetulta Dune de Pilatin alueelta, missä tuuli puski myrkyllistä savua asuinalueille.

Ranskassa ilmatieteen laitos ennakoi, että maan länsi- ja luoteisosissa on maanantaina jopa 42 astetta lämmintä. Maan luoteisimmassa osassa eli Bretagnessa on aiemmin mitattu korkeintaan 35 asteen lämpötiloja, mutta 40 asteen haamurajan odotetaan nyt rikkoutuvan.

Espanjan lukuisissa metsäpaloissa oli kuollut maanantai-iltapäivään mennessä kaksi ihmistä, 69-vuotias paimen sekä yksi pelastaja.

Maastopaloja sammutettiin muun muuassa Malagan alueella, joka on matkailijoiden suosiossa.

– Otimme mukaan joitakin välttämättömiä tarvikkeita ja sitten vain juoksimme. Koko katu oli täynnä ihmisiä, ambulansseja ja paloautoja, kertasi Malagan alueella asuva Ellen McCurdy BBC:lle.

Paloja on yritetty saada hallintaan muun muassa pudottamalla niihin vettä helikoptereista. Jatkuva virta koptereita kulki palopaikoilta merelle noutamaan vettä, jotta liekkimeri saataisiin talttumaan.

– Alueella on nelisenkymmentä taloa. Kaikki ovat todella hermostuneina parvekkeilla seuraamassa palojen etenemistä. Tälläkin hetkellä vuoren huipulla on tulipaloja. Onneksi ne näyttävät leviävän täältä poispäin, mikä on helpotus, sanoi alueella asuva Ashley Baker.

Malagan lisäksi paloja loimotti ainakin Castilla y Leonin, Galician ja Extremaduran maakunnissa.

Tutkijan mukaan syynä ilmastonmuutos

Bristolin yliopiston ilmastotutkijan Eunice Lon mukaan yhä kuumemmat ja pitkään kestävät helleaallot johtuvat ilmaston lämpenemisestä. Lon mukaan pätsihelteet tulevat johtamaan noin 2 000 ihmisen ennenaikaiseen kuolemaan vuosittain Britanniassa.

Lon mukaan mittaushistorian kymmenen kuuminta vuotta ovat kaikki olleet vuoden 2002 jälkeen, mikä kertoo karua kieltä ilmastonmuutoksesta.

– Meidän on yksinkertaisesti lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttö. On aloitettava heti ja toimittava nopeasti, Lo vaati.