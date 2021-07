Täksi kaudeksi Lippoon Pattijoen Urheilijoista siirtynyt Harri Kolehmainen on ollut sekä sisällä että ulkona yksi joukkueen parhaista pelaajista. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Lippo nousi Laukaa-ottelun jälkeen Miesten Ykköspesiksen kärkeen ohi Puijon Pesiksen. Neljä puhdasta kolmen pisteen voittoa peräjälkeen napannut Lippo saa tänään vastaansa laadukkaan joukkueen, kun Kannuksen Ura saapuu Raksilaan.

Kannus on tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla neljä. Tämän päivän ottelusta voidaan kuitenkin hyvällä syyllä puhua kärkikamppailuna, sillä Kannus on vain viisi pistettä kotijoukkuetta jäljessä yhden ottelun vähemmän pelanneena.

Huomionarvoista on ollut vierasjoukkueen toimiva ulkopeli. Kannus on antanut vastustajilleen vain 63 juoksua, mikä on Lipon jälkeen sarjan toiseksi paras lukema. Lyötyjä joukkueella on 117, sarjan neljänneksi eniten.

Lippo lähtee kamppailuun ensimmäistä kertaa tällä kaudella sarjan piikkipaikalta. Eroa toisena olevaan Puijon Pesikseen on tosin vain pinnan verran.

Kaleva näyttää tilaajilleen Lippo–Kannus -ottelun selostettuna monikameralähetyksenä. Pääset katsomaan ottelua myös euron tutustumistilausta vastaan osoitteessa kaleva.fi/live.

Suora lähetys Raksilasta käynnistyy kello 17.50 ja itse ottelu kello 18.