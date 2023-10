Tel Aviv

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsee iskun, jossa kuoli ainakin 500 ihmistä. Arkistokuva. Kuva: JUSTIN LANE

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk on tuominnut gazalaissairaalaan kohdistuneen iskun täysin hyväksymättömänä. Türk vaatii iskun tekijöitä vastuuseen.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tuomitsi iskun viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter).

– Olen kauhistunut Gazassa satojen palestiinalaissiviilien kuolemaan johtaneesta sairaalaiskusta, jonka tuomitsen vahvasti, Guterres kirjoitti muistuttaen, että kansainvälinen humanitaarinen oikeus suojaa sairaaloita ja lääkintähenkilöstöä.

Gazan terveysministeriön mukaan al-Ahli Arab -sairaalaan tiistaina kohdistuneessa Israelin iskussa kuoli ainakin 500 ihmistä, kertoo al-Jazeera. Gazalaisministeriö sanoi tiistai-iltana, että satoja uhreja oli vielä raunioissa.

Israelin asevoimat on syyttänyt sairaalaiskusta äärijärjestö Islamilaista jihadia. Islamilainen jihad kiistää Israelin väitteen ja syyttää Israelia iskun tekijäksi.

Türkin mukaan myös ainakin kuusi ihmistä kuoli gazalaiskouluun osuneessa iskussa. Kouluun oli mennyt suojaan tuhansia ihmisiä.

Sairaalaisku on tuomittu laajalti maailmalla. Iskun on tuominnut muun muassa Afrikan Unioni, Ranska sekä YK:n terveysjärjestö WHO.

– Hyökkäys siviili-infrastruktuuriin ei ole linjassa kansainvälisen oikeuden kanssa, sanoi Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel tiistaina.

Lähi-idässä mielenosoituksia

Sairaalaiskun jälkimainingeissa Iranissa sekä useissa arabimaissa on järjestetty mielenosoituksia.

Uutiskanava CNN:n mukaan satojen ihmisten mielenosoituksia on järjestetty ainakin Jordaniassa, Irakissa, Tunisiassa ja Libanonissa.

Jordanian pääkaupunki Ammanissa mieltä osoitettiin Israelin suurlähetystön edustalla. Libanonin Beirutissa mielenosoittajat kokoontuivat Yhdysvaltain suurlähetystön edustalle.

Uutistoimisto AFP:n mukaan sadat ihmiset kokoontuivat osoittamaan mieltään myös Libyassa maan pääkaupunkiin Tripoliin.

Myös Helsingissä palestiinalaisia kokoontui protestoimaan sairaalaiskua Rautatieaseman edustalle, kertoi Suomen Palestiinalaisten Siirtokuntayhdistys Facebook-päivityksessään.

Biden matkalla Israeliin

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vierailee tänään Israelissa Tel Avivissa.

Biden lähti Yhdysvalloista kohti Israelia varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Valkoinen talo kertoi samoihin aikoihin Bidenin soittaneen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle. He keskustelivat tiistaisesta iskusta gazalaissairaalaan.

– Olen raivoissani ja todella surullinen räjähdyksestä Gazan al-Ahli Arab -sairaalassa sekä sen aiheuttamista kuolonuhreista, Biden sanoi menomatkallaan antamassa lausunnossa.

Israelin pitkäaikaisena liittolaisena tunnettu Yhdysvallat on toistuvasti ilmaissut tukeaan Israelille Hamasin toissa viikolla alkaneen hyökkäyksen jälkeen.

– Presidentti tulee jälleen vakuuttamaan Yhdysvaltain solidaarisuutta Israelia kohtaan sekä vankkaa sitoutumistamme Israelin turvallisuuden takaamiseksi, sanoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ilmoittaessaan tiistaina Bidenin vierailusta.

Jordania syytti Israelia sairaalaiskusta

Bidenin vierailu Jordaniaan on peruttu. Asiasta kertoi sekä Jordanian hallinto että Yhdysvaltain Valkoinen talo.

Bidenin oli tarkoitus matkata Jordaniaan Israelin-vierailunsa jälkeen.

Presidentin oli alun perin määrä tavata vierailullaan Jordanian kuningas Abdullah, Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi sekä palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas. Abbas kertoi jo ennen Bidenin vierailun perumista, ettei hän aio osallistua tapaamiseen.

Jordanian ulkoministeri Ayman Safadin mukaan tapaaminen järjestetään sitten, kun "päätös sodan ja joukkomurhien tekemisen lopettamiseksi on tehty". Jordanian ulkoministeriö syytti aiemmassa lausunnossaan Israelin olevan vastuussa tiistai-iltana tehdystä iskusta gazalaissairaalaan.

Valkoisen talon mukaan Biden lykkäsi vierailuaan keskusteltuaan Abdullahin kanssa. Myöhemmin Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvoston edustaja John Kirby sanoi tiedotustilaisuudessa, että Jordanian-vierailun perumisesta sovittiin yhteisellä päätöksellä.



Korjattu kello 11.11: Poistettu kuvatekstistä maininta Israelista. Osapuolet syyttävät iskusta toisiaan.