Haukiputaan seurakunnassa on suunnitteilla yläkouluikäisille tarkoitettuja mopokerhoja, joissa toimitaan yhteistyössä koulujen kanssa. Kuva: Monica Hepo-oja

Oulun ev.lut. seurakunnissa kerättiin tänä vuonna Yhteisvastuukeräykselle yli 60 910 euroa lasten ja nuorten hyväksi.

Yhteisvastuukeräys tukee koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Kampanja on nostanut esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.

Haukiputaan seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tarja Kainulainen kertoo, että ahdinko näyttäytynyt monin tavoin.

– Moni nuori tuntee ahdistusta osallistua toimintaan, jossa on paljon porukkaa. Toisaalta näkyy myös se, että halutaan toimintaa, halutaan kokoontua. Nuorilla on tarve jutella omista asioista ja he kaipaavat kuuntelijoita.

Haukiputaalle mopokerhoja, Karjasillalla leirejä

Keräyksen tuotosta leijonaosa eli 60 prosenttia ohjataan kansainväliseen apuun ja 20 prosenttia kotimaahan kohteisiin. Lisäksi 20 prosenttia jää paikallisseurakuntiin.

Kaikissa Oulun seitsemässä seurakunnassa paikallinen osuus käytetään lasten ja nuorten hyväksi erilaisin tavoin. Esimerkiksi Kiimingin seurakunnan tuotto käytetään siten, että perheet voivat anoa avustusta lapsen tai nuoren harrastukseen.

Haukiputaan seurakunnassa on suunnitteilla yläkouluikäisille tarkoitettuja mopokerhoja, joissa toimitaan yhteistyössä koulujen kanssa. Tavoitteena on aloittaa toiminta vuoden vaihteen jälkeen Kellon ja Länsituulen koulujen tiloissa.

Karjasillan seurakunta järjestää täysi-ikäistyville nuorille Hanki elämä -leirejä, joiden alaotsikko on Yhdessä matkalla itsenäiseen elämään.