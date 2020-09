Yhteispeli kantaa paremmin – Oulua voi moittia, mutta Oulun äänen heikkeneminen olisi katastrofaalista

Oulun toiminta suurten kaupunkien yhteistyössä on perusteltua. Jos Oulun painoarvo heikkenisi, niin miten Oulun kaupunkiseudun ja koko maakunnan ääni kantaisi. Ei ainakaan paremmin. Kuva: Pekka Ala-aho/arkisto

Oulu saa toimintatavoistaan naapureiltaan sapiskaa. Oulun tapa ilmentää vahvuuttaan ja suuruuttaan koetaan ylimieliseksi. Oulun toimintatapoja pidetään paikoin jyräävinä (Kaleva 27.9.). Miten pitkälle kyse on mielikuvista, vanhoista kaunoista ja todellisuudesta, on jo toinen kysymys.

Kiistaton tosiasia on, että Oulu on Pohjois-Pohjanmaan keskus ja maakunnan suurin kaupunki. Oulu on lisäksi koko Pohjois-Suomen suurin ja koko maan viidenneksi suurin kaupunki. Kasvava kaupunki voi eteenpäin porhaltaessaan kolhaista matkan varrella muita – tahtomattaankin.