Tähän asti tuulivoimalat ovat keskittyneet rannikolle. – On tarve laatia yhteinen suunnitelma, mihin Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimaa voidaan laajentaa, sanoo ympäristöpäällikkö Erika Kylmänen. Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Pohjanmaan liitto on aloittamassa TUULI-hanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa sopivia alueita tuulivoiman rakentamista varten. Edellytykset ovat hyvät. Maakunta on jo eturivin tuulivoimatuottaja.

– Maakuntakaavalla on hyvä hallita rakentamista, että löydetään sopivimmat alueet, toteaa ympäristöpäällikkö ja hankkeen projektipäällikkö Erika Kylmänen.