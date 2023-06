Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde antoi viime viikolla kirjallisen selvityksensä aluehallintovirastolle (AVI) nuorisopsykiatrian järjestämisestä.

AVI otti Pohteen nuorisopsykiatrisen osaston 86 valvontaansa, sillä osasto on ollut niin täynnä, että alaikäisiä on jouduttu sijoittamaan aikuisten osastolle. Osastosta on tehty myös runsaasti epäkohtailmoituksia ja AVI epäilee potilasturvallisuuden vaarantuneen.