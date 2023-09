Koivikko Saanan juurella oli alaston heinäkuussa 2004, kun tunturimittarin toukat söivät koivikon paljaaksi lehdistä. Kuva: Arto Liiti/arkisto

Ruskaretkisesonki alkaa olla parhaimmillaan. Tänä syksynä Hetan ja Pallaksen väliä vaeltavat voivat kuitenkin törmätä hehkuvan maaruskan lisäksi Pyhäkerolla erikoiseen näkyyn: kanerva ja variksenmarja näyttävät kuivuneen ja kuolleen laajoilla alueilla.

Syypää on pieni perhonen, metsämittari, joka on Ounastunturilla runsastunut poikkeuksellisen massaesiintymän mittoihin. Ruskettuneen kasvillisuuden alueita on useilla seudun keroista, kuten Pyhäkerolla, Pikkuvaarassa ja Outtakalla.