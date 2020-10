Yhdysvaltain kongressi kokoontuu pääkaupunki Washingtonissa sijaitsevassa Capitol-rakennuksessa. Kuva: epa08715766

Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin on aikaa alle kuukausi. Mielipidemittausten mukaan demokraattien Joe Bidenilla on selvä etumatka istuvaan presidenttiin, republikaanien ehdokkaaseen Donald Trumpiin.

Suurin huomio on keskittynyt juuri presidentin valintaan, mutta vaalipäivänä päätetään paljon muustakin.

Marraskuun 3. päivä käydään presidentinvaalien lisäksi Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen ja senaatin vaalit.

Vaaleissa valitaan kaikki edustajainhuoneen 435 paikkaa ja senaatin sadasta paikasta kolmasosa, mikä tällä kertaa tarkoittaa 35 paikkaa.

Lisäksi vaalipäivänä käydään useita osavaltio- ja paikallistason vaaleja. Yhteensä 11 osavaltiossa ja kahdessa Yhdysvaltojen territoriossa äänestäjät valitsevat kuvernöörin.

Paikkojen jakautuminen

Edustajainhuoneesta ja senaatista muodostuvalla kongressilla on lainsäädäntövalta.

Tällä hetkellä demokraateilla on enemmistö edustajainhuoneessa ja republikaaneilla senaatissa. Edustajainhuoneen jäsenistä demokraattiedustajia on 232 ja republikaaniedustajia 197.

Enemmistöön edustajainhuoneessa vaaditaan tavallisesti 218 paikkaa. Republikaanien olisi siis saatava ainakin 21 lisäpaikkaa vaaleissa saadakseen enemmistö edustajainhuoneeseen. Edustajat valitaan kahden vuoden välein.

Senaatissa on nyt 53 republikaani- ja 45 demokraattisenaattoria. Lisäksi senaatissa on kaksi sitoutumatonta jäsentä, mutta he äänestävät tavallisesti linjassa demokraattien kanssa.

Marraskuussa äänestettävistä 35 paikasta demokraatit pitävät hallussaan 12:ta ja republikaanit 23:a.

Senaattorit valitaan vaaleissa kuusivuotiselle kaudelle. Vaalit käydään joka toinen vuosi, ja senaattoreista valitaan vaaleissa aina kolmasosa. Nyt valittavat senaattorit aloittavat kautensa 3. tammikuuta 2021.

Senaatin puheenjohtajana toimii Yhdysvaltojen varapresidentti. Nyt varapresidentti on republikaanien Mike Pence.

Voittaakseen enemmistön senaatissa demokraattien on pidettävä nykyiset paikkansa ja voitettava kolme lisäpaikkaa, jos presidentiksi valitaan Biden. Jos häntä ei valita, demokraatit tarvitsevat enemmistöön neljä lisäpaikkaa.

Yhdysvaltojen presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Joe Biden kohtasivat toisensa ensimmäisessä vaaliväittelyssä 29. syyskuuta. Ennusteiden mukaan Biden johtaa Trumpia, kun vaaleihin on aikaa alle kuukausi.

Mitä merkitystä kongressin vaaleilla on?

Senaatin kokoonpano vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä presidentti voi viedä läpi. Enemmistöpuolue voi vaikuttaa poliittisten päätösten läpimenon lisäksi esimerkiksi siihen, kenet presidentti voi asettaa liittovaltion oikeusistuimiin.

Tällä presidenttikaudella republikaanienemmistöiden senaatti on tukenut Trumpia monessa kohdassa, muun muassa ratifioinut Trumpin nimityksiä merkittäviin virkoihin, torpannut demokraattienemmistöiden edustajainhuoneen lakiesityksiä ja vapauttanut presidentin edustajainhuoneen nostamista virkarikossyytteistä.

Ennusteet povaavat tällä hetkellä demokraateille niukkaa voittoa senaatissa. Näin ennustavat esimerkiksi 270towin- ja FiveThirtyEight-verkkosivustot. Molemmat ennusteet lupaavat tällä hetkellä demokraateille voittoa vain yhden tai kahden paikan erolla. Myös The Economist -lehden ennusteen mukaan demokraattien voitto näyttää todennäköiseltä.

Ennusteiden mukaan demokraatit olisivat säilyttämässä enemmistöaseman myös edustajainhuoneessa. Edustajainhuoneen kohdalla voitto näyttää ennusteiden mukaan selvältä. The Economistin ennusteen mukaan voitto näyttää erittäin todennäköiseltä. FiveThirtyEight-sivuston tuoreen vaaliennusteen mukaan demokraatit saattavat jopa voittaa lisäpaikkoja edustajainhuoneessa.

Mikäli demokraatit voittaisivat enemmistön sekä edustajainhuoneessa että senaatissa, heillä olisi mahdollisuus estää tai viivästyttää Trumpin hankkeita, jos tämä valitaan jatkokaudelle.

Lopulliset tulokset ovat selvillä vasta ensi kuussa.