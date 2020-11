Joe Bidenin ja varapresidentiksi nousevan Kamala Harrisin sunnuntaina julkaistu "päivän 1" toimenpideohjelma on monelta osin täyskäännös presidentti Donald Trumpin politiikalle. Kuva: JIM LO SCALZO

Yhdysvaltojen presidentinvaalit voittanut demokraatti Joe Biden ottaa tänään ensimmäisiä askelia keskeisen vaalilupauksensa, koronapandemian torjumisen, täyttämiseksi. Hänen odotetaan julkistavan 12 henkilön koronatyöryhmänsä sekä antavan lisätietoa suunnitelmistaan pandemian torjumiseksi ja talouden elvyttämiseksi. Asiasta kertovat muun muassa Reuters ja uutiskanava CNN.

CNN:n mukaan työryhmää johtavat entinen korkein lääkintäviranomainen Vivek Murthy, entinen elintarvike- ja lääkeainehallinnon johtaja David Kessler sekä Yalen yliopiston lääketieteen professori Marcella Nunez-Smith. Muut työryhmän jäsenet julistetaan tänään.

Koronatyöryhmän perustaminen on osa vallanvaihtoprosessia, jolla presidentiksi nouseva Biden sekä varapresidentiksi nouseva Kamala Harris valmistelevat tulevaa hallintokauttaan, jonka on määrä alkaa 20. tammikuuta 2021. Koronapandemian asettaminen siirtymäkauden ykköstavoitteeksi on ajankohtaista, sillä 10 miljoonan tartunnan rajapyykki lähestyy Yhdysvalloissa.

Koronapandemian torjunta on kirjattu sunnuntaina julkistettuun "päivän 1" tavoiteohjelmaan, jota on tarkoitus alkaa toteuttaa heti virkaanastujaisten jälkeen. Pääprioriteetteja on pandeman torjunnan ohella talouden elvytys, rotujen yhdenvertaisuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Koronapandemian torjuminen

Tavoiteohjelmaan on kirjattu pandemian torjumiseksi seitsemän kohdan suunnitelma: Testaus, suojavarusteiden huoltovarmuuden säilyttäminen, selkeä ja tiedeperustainen ohjeistus kunnille ja resurssien tarjoaminen kouluille, pieniyrityksille ja perheille, suunnitelman laatiminen rokotteiden ja hoitokeinojen jakamiseen, ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien suojeleminen, pandemiauhkien ennakointi, torjuminen ja lievittäminen sekä maskisuositukset.

Suunnitelmaan sisältyy useita tukipaketteja. Biden ja Harris esimerkiksi vaativat Yhdysvaltain kongressia hyväksymään rahoituspaketin, jolla varmistettaisiin, että kouluilla on resurssit mukauttaa toimintansa pandemiaoloihin. Lisäksi suunnitelmassa on esimerkiksi toteuttaa rahoituspaketti pienyrityksille sen takaamiseksi, että nämä voisivat jatkaa toimintaansa koronaturvallisesti.

Biden palauttaisi suunnitelman mukaan suhteet Maailman terveysjärjestö WHO:hon entiselleen. Suunnitelmassa painotetaan myös tieteellisen tiedon tärkeyttä päätöksenteossa. Tieteenvastaisuudestaan, tai ainakin sen huomiotta jättämisestä tunnettu Trump aloitti aiemmin tänä vuonna prosessin maan irrottamiseksi WHO:sta kesäkuuhun 2021 mennessä.

Kuten vaalikampanjassaan, myös toimenpideohjelmassa Biden lupailee koronahoitojen, testauksen ja rokotteiden saavutettavuutta varallisuudesta riippumatta.

Lisäksi Biden ja Harris lupaavat suojella presidentti Barack Obaman läpi ajamaa terveydenhuoltouudistuksen kohtaa, joka estää sairausvakuutuksen epäämisen niiltä, joilla on olemassa olevia terveysongelmia.

Talouden elvyttäminen ja työllisyystoimet

Biden-Harris -toimenpidesuunnitelmaan on kirjoitettu, ettei "työkriisiä voi ratkaista ennen kuin ratkaisemme kansanterveyden kriisin".

Välittömästi pandemian aikana tehtäviksi työllisyystoimiksi on listattu muun muassa työttömien työllistäminen pandemian vastaisiin toimiin. Biden on esittänyt koordinaatioryhmän perustamista ainakin sadan tuhannen amerikkalaisen mobilisoimiseksi esimerkiksi tartuntojen jäljittämistyöhön.

Pitkällä tähtäimellä Biden panostaisi kotimaisiin teollisuuden tuotantoketjuihin sekä investoisi nykyaikaiseen infrastruktuuriin ja ilmastoystävälliseen energiantuotantoon. Ohjelmassa luotaisiin uusia työpaikkoja hoiva- ja opetusalalle. Lisäksi ohjelmassa on tavoitteena kaventaa rotujen välisiä varallisuuseroja.

Rotujen yhdenvertaisuus

Vaatimukset poliisiväkivallan ja systemaattisen rasismin lopettamisesta näkyvät Biden-Harris -toimenpideohjelmassa siinä, että rotujen yhdenvertaisuuden takaaminen on nostettu yhdeksi pääprioriteetiksi.

Toimenpideohjelmassa puututaan systemaattiseen rasismiin erityisesti varallisuuseroja kaventamalla. Toimenpidelistalta löytyy esimerkiksi pienyritysten tukeminen uudella investointiohjelmalla, edullinen asuminen sekä kulutusmahdollisuudet.

Kenties eniten keskustelua on herättänyt Bidenin lupaus poliisijärjestelmän uudistamisesta. Toimenpideohjemassa esitetään muun muassa liittovaltion laajuista kuristusotteiden kieltämistä sekä poliisin toiminnan valvonnan tehostamista.

Ilmastonmuutoksen torjuminen

Biden lupaa sitouttaa Yhdysvallat uudelleen Pariisin ilmastosopimukseen ja asettaa tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

Trump ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän Pariisin sopimuksesta vuonna 2017, ja irtaantuminen astui virallisesti voimaan 4. marraskuuta 2020, vain päivä presidentinvaalien jälkeen.

Toimenpideohjelmassa esitetään muun muassa liikenteen uudistamista esimerkiksi luomalla yli sadan tuhannen asukkaan kaupunkeihin kattava ja päästötön julkisen liikenteen verkosto. Keinovalikoimasta löytyy myös muun muassa infrastruktuurin uudistaminen sekä rakennuskannan päivittäminen.

Lisäksi tavoitteena on energiantuotannon hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.