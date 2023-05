Yhdysvaltalaisyhtiö Plug Power suunnittelee kolmea vihreän vedyn tuotantolaitosta Kokkolaan, Porvooseen ja Kristiinankaupunkiin. Investointipäätös on tarkoitus tehdä 2025–2026.

Plug on vihreän vetytalouden toimija, joka on noteerattu New Yorkin pörssissä. Plugin tiedotteessa kerrotaan, että yhtiön suunnittelemien vihreän vedyn tuotantolaitosten odotetaan luovan Suomeen 1 000 suoraa työpaikkaa ja yli 3 000 välillistä työpaikkaa.

Amerikkalainen Plug Power Inc. on rakentamassa kolme vihreän vedyn tuotantolaitosta Suomeen. Kuva: Business Finland

Asiasta kerrottiin tiistaina Business Finlandin järjestämässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Tiedotteessa lisäksi kerrotaan, että tänään varmistui kolmen kaupungin, Kokkolan, Kristiinankaupungin ja Porvoon, sitoumukset maa-alueiden järjestymiseen.

Plugin toimitusjohtaja Andy Marsh kertoo tiedotteessa, että yhtiö vahvistaa nyt rooliaan Euroopassa poikkeuksellisessa laajuudessa.

Business Finlandin tiedotteen mukaan tuotantolaitosten sijoittuminen juuri Suomeen on strateginen valinta, sillä Suomessa hanke voi hyödyntää runsaasti vähähiilisiä ja puhtaita energialähteitä, kuten ydin-, tuuli- ja vesivoimaa.

Tuotantolaitosten odotetaan tuottavan 850 tonnia vihreää vetyä päivässä eli 2,2 gigawattia (GW) elektrolyyserikapasiteettia vuosikymmenen loppuun mennessä.

Tiedotteen mukaan julkistettujen hankkeiden odotetaan olevan yksi suurimmista investoinneista Euroopan markkinoilla.