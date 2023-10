Los Angeles

Suositun televisiosarja Frendien näyttelijä Matthew Perry on kuollut, kertovat yhdysvaltalaismediat. Perry näytteli sarjassa Chandler Bingiä.

Perry oli kuollessaan 54-vuotias.

Los Angeles Times kirjoittaa lähteisiinsä pohjaten, että näyttelijä löydettiin kuolleena kodissaan sijaitsevasta porealtaasta neljän aikaan lauantaina iltapäivällä paikallista aikaa. Aiheen arkuuden takia anonyyminä pysyvät lehden lähteet eivät kertoneet kuolinsyytä.

Los Angeles Timesin ja TMZ:n lähteiden mukaan mikään ei viitannut rikokseen, mutta poliisit tutkivat tapausta.

Omaelämäkerta ilmestyi juuri suomeksi

Huippusuosioon noussutta Frendit komediasarjaa tehtiin vuosina 1994–2004. Sarjan lisäksi Matthew Perry näytteli muun muassa menestyselokuvissa Koko potti (Whole Nine Yards) ja 17 Again. Viimeisen näytellyn televisioroolinsa Perry teki minisarjassa vuonna 2017, mutta hänet nähtiin myös muistelemassa Frendit-sarjaa vuonna 2021 ilmestyneessä erikoisjaksossa.

Perry julkaisi viime vuonna omaelämäkerran, joka ilmestyi suomeksi tällä viikolla nimellä Frendit, rakkaudet ja iso kamala juttu. Kirjassaan hän kertoo muun muassa vuosia jatkuneesta päihdeongelmastaan.