Venäjän ohjusten epäillään osuneen Puolaan – Puolan armeija korkeassa hälytystilassa Video: MTV

Kaksi ihmistä on kuollut Venäjän ohjusten iskeydyttyä Nato-maa Puolan puolelle, kertoo yhdysvaltalainen tiedustelulähde uutistoimisto AP:lle. Puolan pääministeri Mateusz Morawieck on kutsunut koolle maan kansallisesta turvallisuudesta ja puolustuksesta vastaavan komitean, kertoi Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Müller Twitterissä.

Toimittajille puhunut Müller sanoi pääministerin kutsuneen hätäistuntoon kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston kriisitilanteen takia. Puolan ilmoitus hätäistunnosta tuli sen jälkeen, kun vahvistamattomien tietojen mukaan venäläiset ohjukset olivat iskeytyneet Nato-maa Puolan puolelle lähellä Ukrainan rajaa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoo, ettei se pysty vahvistamaan mediatietoja venäläisohjusten iskeytymisestä Puolan maaperään, mutta sanoi tutkivansa asiaa. Myös sotilasliitto Naton edustaja kertoi liiton tutkivan vahvistamattomia tietoja ohjuksista.

Puolan puolustusmnisteri Mariusz Blaszczak (vasemmalla) saapui Puolan pääministerin koolle kutsumaan hätäkokoukseen. Kuva: RADEK PIETRUSZKA

Venäjän puolustusministeriö puolestaan kiisti iskut kohteisiin lähellä Ukrainan ja Puolan rajaa, kertoi uutistoimisto Interfax. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi viestipalvelu Telegramissa, että Puolan median ja viranomaisten lausunnot venäläisohjusten iskeytymisestä Puolan puolelle, on tahallinen provokaatio, jonka tarkoituksena on tilanteen kärjistäminen.

Unkarissa pääministeri Viktor Orban on kutsunut koolle maan puolustusneuvoston, koska öljyntuonti Venäjältä Unkariin johtavasta öljyputkesta on loppunut ja Puolaan on iskeytynyt ohjus, kertoi pääministerin tiedottaja Zoltan Kovacs Twitterissä.

Venäjän valtion media taas vihjailee, että kyse saattaisikin olla ukrainalaisista ohjuksista, jotka olisivat osuneet Puolan puolelle, kertoo BBC.

Norjan uutistoimisto NTB kertoo puolestaan puolalaisella ZET-radiokanavalla toimivan Mariusz Gierszewskin saaneen tietoja, joiden mukaan kyse saattaa olla Ukrainan alas ampuman venäläisraketin jäänteistä, jotka putosivat Puolan puolelle.

"Kun Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomeen..."

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sanoo Twitterissä Venäjän iskeneen Puolan alueelle.

– Kun Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomeen 1939, se suljettiin pois Kansainliitosta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan 2022 se pitäisi sulkea pois YK:sta. Varsinkin, jos YK haluaa tulla jälleen kunnioitettavaksi, Pabriks tviittasi.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 23.10.