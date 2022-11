Dream Theateria voi käydä katsomassa Oulussa helmikuussa. Kuva: Rayon Richards

Urallaan yli 15 miljoonaa levyä myynyt Dream Theater saapuu Ouluun konsertoimaan 3. helmikuuta.

Oulun Energia Areenan lisäksi progressiivista metallia soittava bändi konsertoi Suomessa vain Tampereen Nokia Areenalla.

Bändin Top Of The World Tour alkoi jo kuukausi sitten Yhdysvalloista.



Dream Theaterin jäsenet eli James LaBrie, John Petrucci, Jordan Rudess, John Myung sekä Mike Mangini joutuivat päättämään edellisen, loppuunmyydyn maailmankiertueensa kesken pandemian iskettyä.

Bändiltä ilmestyi viime vuonna järjestyksessään 15. studioalbumi A View From The Top Of The World.