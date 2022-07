Jane Ilmola on suomalaisen kansanmusiikin tienraivaajia. Kanteletta jo vuodesta 1976 soittanut muusikko on myös uudistanut ahkerasti kanteleensoittoa muiden muassa soittamalla kanteleella bluesia. Hänellä on kotonaan liki sata erilaista soitinta aina tinapilleistä walesilaiseen triple-harppuun jonka kanssa hän on tehnyt nettiin videoita muille harpunsoiton harrastajille.

Kuva: Arto Kiuru