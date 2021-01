Presidentti Sauli Niinistö esittää lausunnossaan, että Yhdysvaltain sisäinen hajanaisuus vaarantaa maan roolin vahvistumista kansainvälisessä yhteisössä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö julkaisi torstaina lausunnon sen jälkeen, kun Yhdysvaltain kongressi vahvisti presidentinvaalien tuloksen ja demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton.

– Perustuslain mukaisen prosessin jatkuminen osoittaa, että järjestelmä edelleen toimii, vaikka sitä koetellaan, Niinistö toteaa lausunnossaan.

Presidentti viittaa keskiviikkona sattuneeseen vallankaappausyritykseksi luonnehdittuun mellakointiin, jossa väistyvän presidentin Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressirakennukseen. Selkkauksessa neljä ihmistä sai surmansa ja useita loukkaantui.

– Olemme nähneet myös järjestystä palauttavia toimia. Vastuuntuntoisuus on voittamassa alaa. Vallan vaihtuminen ja tappioon päättyvän vaalituloksen hyväksyminen on keskeinen osa demokraattista järjestystä, Niinistö kirjoittaa.

Niinistön mielestä Yhdysvaltain sisäisessä keskustelussa joudutaan nyt hakemaan vastauksia siihen, miksi asenteet ovat koventuneet ja kärjistyneet, ja miten kansakunnan yhtenäisyyttä rakennetaan uudelleen.

– On nähtävä, että aggressiivisen poliittisen retoriikan ja yllyttämisen lisäksi on syvempiä syitä. Taustalla on myös pettymystä oman aseman ja osallisuuden heikkenemiseen, jolloin väite vallankäyttäjien ylimielisyydestä on löytänyt yleisönsä. Pahimmillaan tällainen johtaa nyt nähtyyn mellakointiin, joka on tuomittavaa, Niinistö toteaa.

– Vallanvaihdon myötä on odotettu, että Yhdysvaltain rooli kansainvälisessä yhteisössä vahvistuu. Sisäinen hajanaisuus vaarantaa tätä. Siksi kansainvälisen yhteisön, ja Suomenkin kannalta, on tärkeää, että Yhdysvaltain oma tilanne selkiytyy.

Jo myöhään keskiviikkona presidentti Niinistö kutsui Yhdysvaltain tapahtumia "uskomattomaksi demokratian painajaiseksi" Twitterissä.

Marin: "Emme hyväksy demokraattisen prosessin häiritsemistä"

Niinistön lisäksi Suomen hallitus on ottanut laajasti kantaa levottomuuksiin Yhdysvalloissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) korosti tiedotteessaan, että väkivaltainen tunkeutuminen maan kongressiin ja yritys estää vaalituloksen vahvistaminen ovat vakavia ja tuomittavia tekoja. Hänen mukaansa keskiviikkona hyökättiin Euroopan ja Yhdysvaltojen yhteistä historiallista arvopohjaa vastaan.

– Emme hyväksy demokraattisen prosessin häiritsemistä tai vapaiden vaalien tuloksen kyseenalaistamista, Marin toteaa.

– On hyvä, että väkivaltaisuuksista huolimatta kongressi on vahvistanut vaalituloksen. Se osoittaa, että demokratia ja instituutiot toimivat myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Marinin mukaan Suomen hallitus haluaa luoda tiiviin yhteistyön uuden hallinnon kanssa, kun presidentti Joe Biden aloittaa työnsä 20. tammikuuta.

– Presidentti Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin työnsarka tulee olemaan mittava, eikä vähiten Yhdysvaltojen sisäisen eheyden vahvistamiseksi.

Poliitikot korostavat demokratian puolustamista

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan tapahtunut on aivan poikkeuksellista missä tahansa demokratiassa.

– Ja tietysti tätä Yhdysvalloista odottaisi varmaan vähiten, Haavisto sanoi Ylen aamussa torstaina.

Demokratian arvo korostuu suomalaisten poliitikkojen viesteissä Yhdysvaltain kongressin dramaattisten tapahtumien jälkeen. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi oli yksi suurvallan kärkipoliitikoista, joka kiidätettiin turvaan mellakoitsijoiden tunkeuduttua kongressitaloon. Kuva: Drew Angerer / POOL

Hänen mukaansa tilanne on hämmentävä.

– Yhdysvallat on korostanut demokratian merkitystä, puhutaan sitten Venezuelasta tai Valko-Venäjästä, ja nyt itse näyttävät huonoa mallia vaalien yhteydessä – että joudutaan pääkaupunkiin julistamaan ulkonaliikkumiskielto. Tällaisia uutisia ei ehkä olisi Yhdysvaltain suunnasta odottanut, Haavisto totesi.

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mielestä demokratian ydin on, että valta vaihtuu vaalituloksen perusteella.

– Vaalituloksen kunnioittaminen ei ole mielipidekysymys, vaan koskee sekä voittajia että häviäjiä. Washingtonin käsittämättömät tapahtumat kertovat syvän huolestuttavaa viestiä, Saarikko kirjoittaa Twitterissä.

Yhdysvaltojen kongressirakennukseen tunkeutuminen on vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon mukaan vakava hyökkäys demokraattista yhteiskuntaa kohtaan.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) nostaa esille sen, että kongressitalon jäsenet ja senaattorit yhtyivät kaaoksen keskellä yhteiseen rukoukseen rauhan ja sovun saamiseksi.

– Tällaista esimerkkiä maailma tarvitsee jakautuneen kansan yhdistämiseksi, Niikko tähdentää.

Nokkapokkaa jo oppositiossa

Kokoomuksen puheenjohtajan, kansanedustaja Petteri Orpon mukaan uutiset Yhdysvaltojen kongressiin tunkeutumisesta ovat järkyttäviä.

– Demokratiaa ja vapaiden vaalien tulosta pitää kunnioittaa. Aivan jokaisen, Orpo tviittaa.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaa esittää pääoppositiopuolue perussuomalaisille viattomaksi nimeämänsä kysymyksen.

– Meneekö Washington DC:ssä nyt kuten pitäisi mennä? Mikä on poliittisen johtajan vastuu demokratiassa?

Sarvamaa kertoo kysyvänsä tätä perussuomalaisilta, koska "niin kovin moni teistä on vuosien varrella tehnyt minulle selväksi, että Trumpin kansankiihotus on hyvä juttu".

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio kirjoittaa, että mellakointi ja väkivaltainen mielenosoittaminen ovat väärin.

Tavio on lisännyt viestiinsä Sarvamaan tviitin ja toteamuksen: "Kukahan keksisi kääntää tämän pienen joukon rähinöinnin rapakon takana perussuomalaisia vastaan?"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi Twitterissä torstaina puolen päivän aikoihin, että "Kylläpäs puhelin soi. Perussuomalaiset kuuluvat mellakoivan Yhdysvalloissa".

Hän sanoo Ilta-Sanomissa, ettei usko keskiviikon kaltaisten tapahtumien pystyvän horjuttamaan yhteiskunnan vankkoja perustuksia. Yhdysvalloissa on Halla-ahon mukaan toimiva oikeuslaitos, toimivat prosessit, toimiva lainvalvonta ja toimiva kansanedustuslaitos.

– Tämä järjestelmä pitää itsessään huolen siitä, että asiat menevät niin kuin niiden lainmukaisesti kuuluu mennä riippumatta siitä, mitä yksittäiset ihmiset asiasta sanova; Halla-aho sanoo.

