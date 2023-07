Kiova/Helsinki

Kuva Liettuasta Vilnan keskustasta, jossa järjestetään Naton huippukokous ensi viikolla. Kuva: FILIP SINGER

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan Ukrainan Nato-jäsenyys ei voi toteutua ennen kuin sota on ohi. Uutiskanava CNN:n sunnuntaina lähettämässä haastattelussa Biden sanoi, että Ukrainan ottaminen Natoon nyt merkitsisi sitä, että Nato olisi sodassa Venäjän kanssa.

Artikla 5:n mukaan Nato on sitoutunut puolustamaan jokaista hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaataan.

Puolan presidentti Andrzej Duda painotti sunnuntaina yhtenäisyyden tarpeellisuutta Ukrainan kanssa. Duda vieraili ukrainalaisen kollegansa Volodymyr Zelenskyin kanssa Lutskin kaupungissa Ukrainan luoteisosassa.

Puola on Ukrainan suurimpia tutkijoita sotilasliitto Natossa. Se on myös sanonut haluavansa turvatakuut Ukrainalle muilta Naton jäsenmailta.

Naton huippukokous alkaa Liettuan Vilnassa tiistaina. Ukraina on toivonut kokouksen antavan selvän merkin siitä, että siitä voisi jonakin päivänä tulla sotilasliiton jäsen.

ISW: Venäjä hyödyntää pelkoa provokaatiosta ydinvoimalalla

Venäjä hyödyntää pelkoa provokaatiosta Zaporizhzhjan ydinvoimalalla karkottaakseen sieltä Ukrainan henkilöstöä ja lisätäkseen omaa läsnäoloaan voimalallaarvioi ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) Ukrainan sotilastiedusteluun viitaten.

ISW:n mukaan Venäjä voi pyrkiä esittämään itsensä ainoana vastuullisena toimijana ydinvoimalalla luoden samalla kuvaa Ukrainasta uhkana laitoksen turvallisuudelle. Ajatushautomo arvioi, että näin toimiessaan Venäjä voi pyrkiä saamaan länsimaat epäröimään Ukrainalle annettavaa tukea Naton tulevassa huippukokouksessa.

Venäjä ja Ukraina ovat säännöllisesti syyttäneet toisiaan voimalan vaarantamisesta. Ukrainalaisviranomaiset ovat varoittaneet viime viikkoina, että Venäjä saattaisi tehdä iskun ydinvoimalan alueella.

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n mukaan järjestön tarkastajat eivät ole löytäneet laitokselta merkkejä räjähteistä tai miinoista. IAEA:n johtaja Rafael Grossi kommentoi tarkastuksia aiemmin tällä viikolla. Tuolloin tarkastajia ei ollut vielä päästetty ydinvoimalan katolle, jossa Ukraina on kertonut havainneensa räjähteiden näköisiä asioita.

Ydinvoimala on ollut venäläisjoukkojen hallussa viime vuoden maaliskuusta lähtien.