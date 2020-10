Yhdysvaltain poliittinen kaaos on vienyt huomion Euroopan jogurttikäänteeltä

Tänään 13. lokakuuta Yhdysvaltain vaaleihin on 20 päivää. Donald Trumpin koronatartunnan jälkeen Joe Bidenin kannatus on kasvanut valtakunnallisesti, mutta myös vaa’ankieliosavaltioissa. Bidenin gallup-kannatus on tällä hetkellä korkeampi kuin yhdenkään istuntavan presidentin haastajan sitten vuoden 1936, jolloin kannatusmittauksia alettiin tehdä.

Vaalien merkittävyyttä lisää se, että valkoisen talon lisäksi jaetaan kolmasosa 100-paikkaisesta senaatista. Jaossa olevista paikoista republikaanit puolustavat 23 paikkaa, demokraatit kahtatoista. Jos Biden voittaa, demokraateille riittää kolmen paikan vieminen republikaaneilta senaatin enemmistöön.